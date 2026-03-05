América vs Bucaramanga, en vivo la Copa Sudamericana: ¿Quién gana el partido de hoy?

Todo o nada para América de Cali y Bucaramanga en la Copa Sudamericana 2026: el ganador del duelo avanzará a la fase de grupos del torneo continental.

América vs Bucaramanga, en vivo – online.

¡¡¡Bienvenidos y bienvenidas!!! Este es un momento de máxima tensión y expectativa para varios equipos colombianos que buscan abrirse camino en las competencias internacionales.La Copa Sudamericana 2026 comienza a entrar en etapas decisivas y dos representantes del país tendrán que enfrentarse directamente para seguir con vida en el torneo.

Se trata de América de Cali y Atlético Bucaramanga, clubes que se medirán en la fase preliminar del certamen continental en un compromiso que promete intensidad de principio a fin. Al tratarse de una llave a partido único, ambos equipos saben que no hay margen de error y que cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

Serán 90 minutos en los que deberán mostrar su mejor versión dentro del campo, con el objetivo claro de quedarse con el triunfo y asegurar un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para ambos conjuntos, este duelo representa no solo la posibilidad de seguir avanzando en el torneo, sino también la oportunidad de darle una alegría a sus hinchas y posicionar nuevamente al fútbol colombiano en el plano internacional.

Horario y dónde ver América de Cali vs Atlético Bucaramanga de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Por el formato y las reglas de competencia, este es un único partido cuyo ganador avanzará a la fase de grupos y la localía le correspondió por sorteo al conjunto Escarlata. El pitazo inicial en el Estadio Atanasio Girardot se programó para las 7:30 p.m. de este jueves, 5 de marzo.

Alineaciones del América vs Bucaramanga hoy 5 de marzo

América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Marlon Torres, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Darwin Machís; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. DT: David González.

Bucaramanga: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Jefferson Mena, José García, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldaír Zárate, Fabián Sambueza; Émerson Batalla, Luciano Pons y Kevin Londoño. DT: Leonel Álvarez.

¿Quién transmite en vivo el América vs Bucaramanga?

La transmisión de televisión será algo restringida, pues estará en DSports, canal al que solamente se puede acceder por medio del cableoperador Directv o por la plataforma de streaming Dgo.

