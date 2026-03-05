Prácticas Libres 1 GP de Australia 2026 en vivo: Checo Pérez en la Fórmula 1

El piloto mexicano de Cadillac, Checo Pérez, está de regreso en el Gran Circo con la escudería debutante, donde tendrá un nuevo arranque en su carrera

Sigue en vivo las prácticas libres del Gran Premio de Australia 2026

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, bienvenidos a una nueva temporada de la Fórmula 1, arrancando con las prácticas libres 1 del Gran Premio de Australia, donde se dará el regreso del piloto mexicano, Checo Pérez, quien se subirá al monoplaza de Cadillac, escudería que estará haciendo su debut en esta temporada 2026.

¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Australia 2026 de hoy 5 de marzo?

Las primeras prácticas de la temporada de la Fórmula 1, dentro del Gran Premio de Australia, se llevarán a cabo este jueves 5 de marzo en el Circuito de Albert Park, en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

Cómo llegan las escuderías al GP de Australia y parrilla de salida

Al ser la primera práctica de la temporada, todo es nuevo para los 11 equipos que formarán parte de este año 2026. Sin embargo, se espera mucho de lo que pueda hacer McLaren para defender el título en el Campeonato de Constructores y el de pilotos, ya que encaran esta campaña de nueva cuenta con Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris.

Además, Red Bull también es favorito para pelear por el título con Max Verstappen, pues el piloto neerlandés no querrá volver a ceder el primer lugar en este año. Algo que no será nada fácil para los Toros Rojos, ya que en los test Ferrari también mostró una buena cara con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; así como también Mercedes con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Australia F1 2026? Canales de TV y online

Si no te quieres perder un solo detalle de las prácticas libres 1 del Gran Premio de Australia 2026 debes seguir la señal de Sky Sports, ya sea a través de sus sistema satelital o dentro de los canales deportivos del sistema de televisión de paga Izzi. Además de sus plataformas en streaming Izzi Go o Sky+.

Además, lo podrás seguir en vivo a través de la plataforma oficial de la Fórmula 1, F1TV. O si lo prefieres, en Claro Sports tendremos el minuto a minuto tanto de las prácticas, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Australia.

