Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el DC United vs Inter Miami

Tras su visita a la Casa Blanca, Messi y compañía jugarán en el estadio de los Baltimore Ravens por la jornada 3 de la MLS

¿Cuándo juega Inter Miami contra DC United? | Claro Sports

Jornada 3 de la Major League Soccer y será un día histórico para la liga, ya que se jugará donde nunca antes se había hecho, el M&T Bank Stadium de Baltimore, para la visita de Leo Messi a la región de la capital estadounidense.

El DC United anunció en noviembre que su partido ante Inter Miami se va a jugar en el estadio de los Baltimore Ravens, a poco menos de una hora de trayecto desde su casa habitual en la capital, el Audi Field. De un recinto de 20,000 espectadores a uno de más de 70,000 para ver a Leo, como ya pasó esta campaña cuando visitaron el Coliseo de Los Angeles para el duelo ante el LAFC.

El partido se dará unas 48 horas después de que Inter Miami visite la Casa Blanca y a Donald Trump tras conseguir el campeonato de la liga en 2025, el primer equipo de la MLS recibido por el presidente desde el Columbus Crew en 2024.

DC United vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre DC United e Inter Miami se disputará el sábado 7 de marzo del 2026, en punto de las 16:30 horas del Este de los Estados Unidos, 15:30 de la CDMX y Centroamérica, 18:30 de Buenos Aires.

El juego en el M&T Bank Stadium se podrá seguir en todo el mundo por la señal de Apple TV.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y DC United?

Tanto DC United como Inter Miami dividieron triunfos y derrotas en sus primeras dos jornadas, entrando a la tercera fecha con tres puntos. Inter Miami ha jugado solo de visitante, a espera de estrenar su nuevo estadio. Perdió 3-0 ante el LAFC y comenzaron perdiendo el Clásico del Sol, pero de la mano de Messi remontaron para ganar 4-2 al Orlando.

DC United comenzó la temporada con victoria 1-0 en casa ante el Philadelphia Union, el mejor equipo de la Conferencia Este en 2025, pero el pasado fin de semana cayeron por idéntico marcador en su visita al Austin FC. Es por eso que están en el cuádruple empate en el cuarto sitio de la Conferencia Este, con tres unidades, pero son sextos y séptimos por la diferencia de goles.

MLS 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Según los momios de Caliente.mx, consultados el miércoles, Inter Miami es favorito pese a jugar de visitante. El triunfo de los campeones de la MLS paga -136, por +310 tanto para el empate como la victoria del DC United.

Te puede interesar: