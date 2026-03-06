América ruge y sigue con vida en la Copa Sudamericana

Yeison Guzmán y Tilman Palacios fueron los encargados de la remontada en Cali.

Yeison Guzmán celebrando con América | VizzorImage.

En un partido vibrante, América remontó y le ganó al Bucaramanga por 2-1 en El Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Los goles del local fueron cortesía de Yeison Guzmán (de penal) y Tilman Palacios. En la visita lo hizo Fabián Sambueza. Los de David González aterrizaron en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Era un duelo clave para los intereses de ambos. No sólo por seguir con vida en la Copa Sudamericana si no por el premio en lo económico. Ayuda mucho en la finanzas del club. América lo sufrió, pero logró remontarlo ante un Bucaramanga rocoso, complejo; que peleó hasta el último minuto y no bajó los brazos a pesar de jugar con 10 gran parte de la segunda mitad.

América salió con todo a buscar rápido un gol que le diera tranquilidad para manejar el encuentro contra un duro Bucaramanga. Sin embargo, arriba estuvo ansioso y eso lo complicó mucho para abrir el marcador. Con el correr de los minutos se le fue acabando la batería y eso le supo sacar ventaja la visita. Tanto así, que se fue arriba gracias a un gol de tiro libre de Fabián Sambueza. Despistaron a todos; el argentino frotó la lámpara.

América se despertó, pero le costó muchísimo meterse nuevamente en el partido. Antes que cayera el telón y se fueran al descanso, José García fue con todo dentro del área y le cometió una falta a Jan Lucumí que Yeison Guzmán transformó en gol. Un excelente cobro de penal. Aldair Quintana, que está en un gran momento, adivinó el cobro pero no pudo hacer nada.

Para la segunda mitad, América volvió a buscar marcar para desestabilizar al rival. Le costó mucho hasta el minuto 55 que Rafael Carrascal tomó el balón, asistió a Tilman Palacios y éste anotó el segundo. Un fuerte remate de zurda que dejó sin respuesta a Quintana. Todo cambiaría a los 62. Aldair Gutiérrez cometió una dura falta, le sacaron la segunda amarilla y lo expulsaron. Eso le facilitó las cosas al local. Fue más y pudo liquidarlo al final pero le falto precisión y calma para definir.

América se sacó un duro rival de encima y aterrizó en la fase de grupos. El próximo 19 de marzo -en el sorteo- conocerá los rivales que tendrá de ahora en adelante. Al bolsillo le entró buena plata y David González sigue convenciendo a todos. Su equipo va bien en la Liga Betplay y sigue con vida en la Copa Sudamericana.

