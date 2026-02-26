Un Búfalo arruina la fiesta en El Campín: las claves del triunfo de Nacional

Alfredo Morelos marcó doblete y aguó la fiesta de los 85 años de Independiente Santa Fe.

En un partido vibrante, Atlético Nacional derrotó a Independiente Santa Fe por 2-1 en El Campín ante más de 25 mil espectadores. Los goles de la visita fueron cortesía de Alfredo Morelos. Por el local había marcado Omar Fernández ‘Frascia’. Sigue la paternidad Verdolaga en Liga Betplay.

Era un partido clave ambos. Los dos debían ponerse al día y nos dieron un encuentro lleno de emociones. Santa Fe arrancó ganando y en el segundo tiempo, Atlético Nacional se lo dio vuelta gracias a los goles de Alfredo Morelos. Los locales no bajaron los brazos pero no les alcanzó. Pasó de todo en El Campín.

Un Alfredo Morelos intratable

Sin duda alguna es uno de los mejores delantero que hay en la Liga Betplay. En Bogotá volvió a dejar su sello con dos goles que sirvieron para que Atlético Nacional le remontara a Independiente Santa Fe. Transformó un penal en tanto y definió de gran manera para el segundo. Mostró toda su calidad en el área chica. Fue la figura en El Campín. Está intratable.

Pésimo arbitraje en El Campín

Nadie niega la victoria de Atlético Nacional que jugó mejor el segundo tiempo. Santa Fe le facilitó las cosas; le dio el balón y sus jugadores no estuvieron a la altura. Sin embargo, “el penal” de Daniel Torres a Milton Casco, deja muchas dudas. Diego Ulloa fue enfático en marcarlo cuando fue una falta minúscula.

Cuando ya iba abajo en el marcador Independiente Santa Fe, logra el empate con otro tanto de ‘Frasica’. Sin embargo, el juez de línea y posteriormente el VAR lo anularon por otra falta minúscula de Hugo Rodallega a un defensa de Atlético Nacional. Siendo un deporte de contacto, es complicado entender que vieron los árbitros en El Campín.

Un León dormido

Santa Fe jugó un gran primer tiempo. Anuló a Atlético Nacional -que no pateó al arco- y pudo irse al descanso ganando gracias al gol de ‘Frasica’. Para la segunda etapa no siguió con el mismo libreto y eso lo supo aprovechar la visita, que con el correr de los minutos se fue soltando. El León se durmió y se quedó con las manos vacías en casa.

