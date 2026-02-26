Colombia vence a Venezuela y sueña con el Mundial

Con goles de Marian Sterling e Isabella Díaz, la Selección Colombia venció a Venezuela en la Sudamericano Femenino sub 20.

Isabella Díaz, goleador de la Selección Colombia Sub 20 Femenina | @FCFSeleccionCol

Siguen las acciones del Sudamericano Femenino sub 20. En la penúltima jornada de la fase final, la Selección Colombia venció por dos goles a cero a la Selección de Venezuela. Con este resultado las ‘superpoderosas’ siguen con la ilusión intacta de poder clasificar a la cita mundialista.

Un partido que estuvo muy enredado en el primer tiempo. Dos equipos que se conocen mucho entre si y que no venía para nada con buenas sensaciones en este fase final. Venezuela llegaba con dos empates y una derrota. Colombia aterrizaba al juego con un empate y dos derrotas.

De hecho, fue hasta el minuto 45+3 que el partido se desequilibró. Marian Sterling puso la primera anotación del partido en una de las últimas jugadas de la primera mitad. Así entonces, el primer tiempo se diluyó con una victoria parcial para el equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

Isabella Díaz mantiene latente el sueño mundialista de Colombia

El segundo tiempo mostró mucho mejor a la Selección Colombia. Las dirigidas por Carlos Paniagua se plantaron mucho mejor en el terreno de juego y se adueñaron del juego en los primeros minutos de la segunda etapa. No en vano, en menos de 10 minutos llegaría la segunda celebración.

Al minuto 52, Isabella Díaz, comandó un muy buen contragolpe de la ‘tricolor’ y clavó un tremendo remate de más de 30 metros para aumentar la ventaja colombiana. Desde ahí el desespero se apoderó de Venezuela y Colombia supo controlar el trámite del enfrentamiento.

Así las cosas, la Selección Colombia consiguió sus primeros tres puntos en la fase final del Sudamericano Femenino sub 20 y llegó cuatro unidades. Puntaje que lo dejan en la cuarta posición y actualmente clasificado al Mundial de la categoría. Resta un último partido ante la Selección Argentina.

