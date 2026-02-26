Una polémica y los cambios vuelven a condenar a Santa Fe

El León sigue cometiendo los mismo errores y sigue dejando puntos en el camino. Esta vez le pasó en casa.

Acción de juego, Santa Fe vs Nacional | VizzorImage.

Desde el 9 de julio del 2017 Independiente Santa Fe no le puede ganar a Atlético Nacional en El Campín. Este miércoles 25 de febrero se sigue extendiendo esa mala racha del ‘Cardenal’ ante el ‘Verdolaga’. Con doblete de Alfredo Morelos y un polémico gol invalidado al local, los de Diego Arias se quedaron con los tres puntos.

A pesar del fuerte dominio de la pelota que tuvo Atlético Nacional, Santa Fe pegó primero. En una gran jugada de Edwin Mosquera con recuperación en el borde del área, la pelota le quedó servida a Omar Fernández ‘Frasica’; el número ‘8’ definió para el 1-0. La proposición del local durante el resto del primer tiempo fue la misma por la que llegó el primer gol de la noche en El Campín. Esperar que Nacional cediera terreno y en una ocasión volver a marcarle. Pero no fue así.

‘Frasica’ fue uno de los mejores en Santa Fe. Vizzor Image

Repetto y los cambios otra vez.

Mientras Repetto cambiaba a su base en el mediocampo con Daniel Torres y Yilmar Velásquez por Kilian Toscano y Alexis Zapata, le dejaba la mesa servida a Atlético Nacional. También abandonó el terreno de juego ‘Shirra’ Mosquera, el hombre más desquilibrante para el ‘Cardenal’. Nuevamente, como pasó en Cali contra América, el entrenador leyó mal el encuentro y no hizo bien los cambios. En un penal infantil de DanielTorres y en un despiste de la defensa, Alfredo Morelos no perdonó y en solamente siete minutos le dieron la remontada a Nacional en El Campín. Todo el buen trabajo hecho en la primera mitad, se fue a la basura.

Una postal del festejo de Alfredo Morelos. Vizzor Image

¿Qué pitaron?

Al final, Santa Fe tuvo el empate tras otra desatención de la defensa de Atlético Nacional; sin embargo, Diego Ulloa ahogó el grito de gol de Omar Fernández ‘Frasica’ al señalar “una falta” previa llena de polémica de Hugo Rodallega. Es una jugada normal en un deporte de contacto. Todavía nadie sabe que vio el colegiado y mucho menos el VAR.

