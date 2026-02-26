Desmanes entre hinchas de Nacional antes del duelo contra Santa Fe

Un enfrentamiento entre hinchas de Nacional opacó el duelo ante Santa Fe en Bogotá. El incidente reaviva el debate sobre la violencia en el fútbol colombiano.

Hinchas de Nacional | VizzorImage.

Un nuevo episodio de violencia volvió a empañar el fútbol colombiano. Durante el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la Liga BetPlay, se registró un enfrentamiento entre aficionados del conjunto visitante en las tribunas del estadio capitalino.

El compromiso se disputó con normalidad en el gramado del Estadio El Campín, pero la atención se desvió rápidamente hacia las graderías. En medio del desarrollo del juego, varios seguidores del equipo antioqueño protagonizaron golpes y empujones entre ellos mismos, generando momentos de tensión entre los asistentes.

Disturbios en plena tribuna

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la pelea se desató en uno de los sectores destinados a la hinchada visitante. Las imágenes muestran a varios aficionados intercambiando agresiones, mientras otros intentaban separarlos para evitar que la situación pasara a mayores. El incidente obligó a la rápida intervención del personal de seguridad del escenario deportivo.

La reacción oportuna de los encargados del orden permitió controlar el altercado antes de que se extendiera a otras zonas del estadio. Sin embargo, el hecho volvió a encender las alarmas sobre el comportamiento de algunos sectores de las barras, especialmente en partidos de alta convocatoria y marcada rivalidad.

No entiendo por qué no los sacan del estadio.

ÑEROS ASQUEROSOS pic.twitter.com/nYdKIAe9lB — Juliieta Castiblanco 🇨🇴🇮🇩🦁 (@anajul) February 26, 2026

Un duelo con expectativa que quedó opacado

El encuentro entre cardenales y verdolagas había sido aplazado previamente debido a las condiciones del terreno de juego, lo que había generado expectativa entre los aficionados. Se trataba de un compromiso atractivo dentro del calendario, tanto por la historia de ambos clubes como por la importancia de los puntos en disputa.

No obstante, los disturbios terminaron opacando el espectáculo deportivo y reavivaron el debate sobre la violencia en los estadios del país. Hasta el momento, no se ha informado sobre capturas o sanciones específicas relacionadas con el altercado, aunque este tipo de episodios suele derivar en investigaciones por parte de las autoridades y los organizadores del campeonato. La problemática sigue siendo una preocupación recurrente en el fútbol colombiano, donde las rivalidades y la masiva presencia de hinchas continúan representando un desafío en materia de seguridad.

Te puede interesar: