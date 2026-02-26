Minnesota presume la zurda de James Rodríguez

El volante colombiano ya entrenó por primera vez con el Minnesota United y su debut estaría a la vuelta de la esquina.

James Rodriguez y su primer entrenamiento en Minnesota / Minnesota F.C

Una de las grandes noticias del fútbol sudamericano en el mercado de fichajes fue la llegada de James Rodríguez a la MLS de la mano del Minnesota United. Ya con todo el revuelo que hubo con la confirmación de esta transferencia, el siguiente paso es el debut del colombiano en el balompié estadounidense.

El primer partido de la Major League Soccer fue el sábado 21 de febrero y terminó en un empate a dos goles. Sin embargo, por un tema de documentación, James Rodríguez no pudo ser parte de la convocatoria para ese juego. El ’10’ recibió su visa de trabajo tan solo días antes del debut de su nuevo equipo y no había podido entrenar junto a sus compañeros previamente.

Con ese tema ya solucionado, el volante colombiano empezó a trabajar con el Minnesota United. De hecho, el club le dedicó una publicación especial para su primer día bajo las órdenes de Cameron Knowles. Mucha técnica y sobre todo el balón siempre pegado a su pierna izquierda comienzan a enamorar a los hinchas del equipo norteamericano.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

¿Cuándo será el debut de James Rodríguez en la MLS?

Jugada la primera fecha del campeonato local, la segunda salida del Minnesota United será el sábado 28 de febrero ante FC Cincinnati. Un partido que no solo significará el segundo desafío en el 2026, sino la primera presentación en su casa, el Allianz Field.

Ya con una semana completa de trabajos, James Rodríguez estaría en optimas condiciones para recibir su primera convocatoria y ver sus primeros minutos con la camiseta del Minnesota United. De realizar su debut el próximo sábado, James estaría llegaría un total de 12 países conquistados con su fútbol.

Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Qatar, Grecia, Brasil, México y ahora Estados Unidos, son los países que habrían sido testigos del talento del volante colombiano. Además, a menos de cuatro meses para la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Colombia espera con ansias que su máximo referente ya comience a competir oficialmente.

Te puede interesar: