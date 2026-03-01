Barcelona vs Atlético de Madrid en vivo: horario y dónde ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026

El conjunto culé va por una remontada histórica ante un cuadro colchonero que sueña con levantar un título esta temporada

El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey evidenció el FC Barcelona. La goleada 4-0 que sufrió en el Metropolitano obliga al equipo de Hansi Flick a firmar una remontada histórica si quiere avanzar a la final. La misión es clara: ganar por cuatro goles para forzar la prórroga o por cinco para clasificar de forma directa.

El Atlético de Madrid golpeó con contundencia en la ida. Un autogol de Eric García abrió el camino, mientras que Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Lookman ampliaron la ventaja con transiciones rápidas y eficacia en el área. El conjunto rojiblanco expuso fragilidades defensivas del Barcelona y tomó una renta que parece definitiva.

Sin embargo, el líder de LaLiga llega con impulso. El Barcelona derrotó 4-1 al Villarreal el fin de semana con el primer hat trick en la carrera de Lamine Yamal. El resultado reforzó la confianza del plantel en un momento clave de la temporada y devolvió ilusión a su afición.

El Atlético también ganó, aunque sufrió más de lo esperado en su visita al Real Oviedo. El equipo de Diego Simeone resolvió el compromiso con trabajo y resistencia, consciente de que el gran objetivo está en el Spotify Camp Nou. El vencedor de esta serie enfrentará en la final al ganador del cruce entre Athletic Club y Real Sociedad.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 ‼️



First team player Robert Lewandowski picked up an injury in the recent game against Villarreal. Tests have diagnosed a fracture of the left eye socket.



He will miss the game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/I54nE94rs8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2026

Horario y dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid el partido de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou el martes 3 de marzo en punto de las 14:00 horas tiempo de México y Centroamérica; 15:00 horas para Colombia.

Podrás seguir este partido en el minuto a minuto de Claro Sports, así como en Sky Sports, canal distribuido en diferentes señales de TV de paga.

Alineaciones probables del Barcelona vs Atlético de Madrid

Así saldrían ambos equipos para el duelo decisivo en Cataluña.

Barcelona: Joan García (P); Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Atlético de Madrid en Copa del Rey

Barcelona y Atlético de Madrid disputaron 46 encuentros en competiciones nacionales, desde su primer cruce en la temporada 1925-1926, que ganó el conjunto rojiblanco por 3-2. En el balance general, los catalanes suman 20 victorias, por 16 del Atlético y 10 empates.

En la Copa del Rey se enfrentaron en 23 eliminatorias y finales, con 14 triunfos para el Barcelona y 9 para el Atlético. En la última edición, el cuadro culé avanzó tras una serie que incluyó un 4-4 en la ida. Ahora, el antecedente más reciente es el 4-0 del Atlético en la ida de estas semifinales.

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid | LaLiga 25-26

Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | Copa del Rey 24-25

Barcelona 4-4 Atlético de Madrid | Copa del Rey 24-25

Atlético de Madrid 2-4 Barcelona | LaLiga 24-25

Barcelona 1-2 Atlético de Madrid | LaLiga 24-25

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Atlético de Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con diversas fuentes, el Barcelona parte como favorito con momio de -184. El empate se ubica en +375, mientras que una victoria del Atlético también paga +375. En términos prácticos, si apuestas 100 pesos al triunfo rojiblanco, la ganancia sería de 475 pesos; si eliges el empate, el pago sería igual. En caso de victoria blaugrana, el retorno sería de 154.55 pesos.

En cuanto al clasificado a la final, el panorama cambia. Barcelona tiene un +700, lo que significa que con 100 pesos ganarías 800. El Atlético aparece con -1400, por lo que con la misma cantidad la ganancia sería de 107.15 pesos, reflejo de la ventaja amplia conseguida en la ida.

