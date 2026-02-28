¡Dramatismo total! Atlético de Madrid derrota al Real Oviedo en el último minuto

Julián Álvarez anotó el gol del triunfo 1-0 al 90+4′ para que los Colchoneros se lleven los tres puntos del Estadio Carlos Tartiere; Obed Vargas se quedó en la banca

Atlético de Madrid vence al Real Oviedo sobre la hora. | Reuters

El Real Oviedo de Guillermo Almada cayó 0-1 ante el Atlético de Madrid en el Estadio Carlos Tartiere, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El conjunto local sostuvo el empate durante 94 minutos, pero recibió el gol en el cierre del encuentro. Con el resultado, Oviedo se queda con 17 puntos en el lugar 20, mientras que el Atlético llega a 51 unidades en la cuarta posición. El mexicano Obed Vargas no tuvo minutos y se quedó en la banca de los Colchoneros.

Desde el arranque, el equipo asturiano generó opciones. Al minuto 4, Federico Viñas remató de cabeza tras centro de Ilyas Chaira y el balón pasó por un costado. El Atlético respondió al 6’ con disparos de Álex Baena y Rodrigo Mendoza. Oviedo insistió con tiros de esquina y remates dentro del área que exigieron intervenciones del arquero visitante.

Antes del descanso, los locales estuvieron cerca. Al 45+1’, Chaira conectó de cabeza y el balón pasó junto al ángulo. En la misma secuencia, Alberto Reina remató dentro del área y el portero evitó el gol. El primer tiempo terminó sin anotaciones.

En la segunda parte, el Atlético ajustó con el ingreso de Julián Álvarez al 45’. El delantero avisó al 67’ con un disparo que pasó cerca del poste. José María Giménez también tuvo un cabezazo al 54’ que salió desviado. Oviedo respondió con intentos de Viñas y Luka Ilic que encontraron resistencia bajo los tres postes.

En los minutos finales, Oviedo presionó. Al 90+1’, Viñas remató de cabeza tras centro de Santi Cazorla y el arquero detuvo el intento. El árbitro añadió cuatro minutos y el Atlético aprovechó su última oportunidad.

Al 90+4’, tras un tiro de esquina y un rebote en el área, Julián Álvarez definió con la izquierda desde el centro para el 0-1. El silbatazo final llegó al 90+6’. El equipo de Almada perdió en el último minuto después de competir durante todo el encuentro, mientras que el Atlético sumó tres puntos que lo mantienen en zona alta.

Resumen Real Oviedo vs Atlético de Madrid: resultado, goles y estadísticas

¿Dónde ver el Real Oviedo vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online Si eres de los que no se quiere perder el juego entre Real Oviedo y Atlético de Madrid, lo podrás disfrutar a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. ¿A qué hora inicia el Real Oviedo vs Atlético de Madrid hoy 28 de febrero de 2026? Este encuentro entre el Real Oviedo de Guillermo Almada y el Atlético de Madrid de Diego Simeone comenzará a las 14:00 horas de la Ciudad de México. Se trata de un partido muy importante para ambas escuadras, uno en la parte baja de la tabla y el otro en su lucha por mantenerse en los primeros puestos. ¡¡¡BUENAS TARDES!!! Sean bienvenidos a un sábado más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Real Oviedo y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, desde el Estadio Carlos Tartiere. El equipo de Guillermo Almada está sumergido en el último lugar de la tabla con 17 puntos, por lo que necesita urgentemente comenzar a sumar de a tres puntos para luchar por la permanencia. La mala noticia es que este día recibe la visita del Atlético, que marcha en el cuarto lugar de la competencia con 48 unidades. El mexicano Obed Vargas podría tener minutos. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

TE PUEDE INTERESAR: