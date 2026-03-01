Las rutinas más vistas en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026

Las actuaciones que marcaron tendencia en la multiplataforma de Claro Sports y definieron la narrativa olímpica sobre el hielo

El patinaje artístico fue uno de los grandes espectáculos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Más allá de las medallas y las clasificaciones finales, la disciplina dejó actuaciones que combinaron dificultad técnica, narrativa musical y momentos de alta tensión competitiva que capturaron la atención del público.

En la multiplataforma de Claro Sports estás rutinas hicieron vibrar a todos los aficionados. Los programas que marcaron tendencia por su impacto deportivo, su carga emocional o por haber cambiado el rumbo de la competencia. Desde la consagración de nuevos campeones hasta caídas inesperadas de favoritos, pasando por regresos históricos y tributos musicales memorables, el hielo italiano ofreció un espectáculo completo.

Donovan Carrillo supera su marca olímpica y firma su mejor actuación en unos Juegos

La presentación de Donovan Carrillo en la final del programa libre varonil se convirtió en la rutina más vista de la multiplataforma de Claro Sports durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El mexicano cerró su segunda experiencia olímpica con 219.06 puntos totales, superando los 218.13 conseguidos en Beijing 2022 y estableciendo la mejor marca de su carrera en unos Juegos. En una arena entregada, su actuación combinó dificultad técnica, madurez competitiva y una conexión emocional que trascendió el resultado.

El mexicano construyó su programa alrededor de ‘A mi manera’, dedicada a su abuela, quien le había pedido que algún día patinara con esa pieza en un escenario importante. En la Milano Ice Skating Arena, esa promesa tomó forma en una actuación que combinó madurez, sensibilidad y determinación competitiva. Más allá del puesto final, la dedicatoria y el tributo musical a Elvis convirtieron su actuación en el momento más reproducido y compartido del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo asegura su lugar en la final de Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo abrió su participación en el programa corto varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una actuación que volvió a colocarlo entre las rutinas más vistas en la multiplataforma de Claro Sports. En su segunda experiencia olímpica, el mexicano mantuvo la coreografía de Hip-Hip Chin Chin, trabajada junto a Romain Haguenauer, convencido de su potencial competitivo pese a los antecedentes recientes en Campeonatos Mundiales. El objetivo era claro: asegurar el pase al programa libre y superar el 22º lugar conseguido en Beijing 2022.

Sumó 39.71 puntos en elementos técnicos y 36.85 en componentes para un total de 75.56 unidades, suficientes para instalarse entre los 24 mejores y avanzar al libre. Con banderas mexicanas en las gradas y el mensaje “Los sueños se hacen realidad” al finalizar, su presentación quedó marcada como uno de los momentos más emotivos y reproducidos del patinaje artístico en Milano Cortina 2026.

Ilia Malinin pasa del liderato al octavo lugar en la final olímpica

Ilia Malinin protagonizó uno de los momentos más impactantes y reproducidos de la final varonil en Milano Cortina 2026. El estadounidense, que llegaba como favorito al oro y líder tras el programa corto, sufrió dos caídas en el libre y terminó octavo. Su puntuación en el segmento decisivo fue de 156.35, muy por debajo de sus estándares habituales, en una competencia donde la presión olímpica alteró por completo el guion esperado.

Aunque conectó un cuádruple toe loop en combinación y mantuvo los componentes coreográficos, el daño ya estaba hecho. Mientras él descendía en la clasificación, Mikhail Shaidorov capitalizó con un libre impecable para llevarse el oro con 291.58 puntos, en una noche que dejó la debacle de Malinin como uno de los episodios más comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Alysa Liu regresa del retiro para conquistar el oro olímpico

Alysa Liu protagonizó una de las historias más vistas y emotivas de la multiplataforma de Claro Sports en Milano Cortina 2026 al conquistar la medalla de oro en la final individual femenil del patinaje artístico. La estadounidense sumó 226.79 puntos totales, con 150.20 en el programa libre y 76.59 en el corto, estableciendo su mejor marca de la temporada y un nuevo récord personal. Con ese resultado, rompió una sequía de 24 años sin oro olímpico para Estados Unidos en la prueba femenil, desde el título de Sarah Hughes en Salt Lake City 2002.

Su programa libre, interpretado al ritmo de ‘MacArthur Park’ de Donna Summer, combinó seguridad y precisión técnica. Tras haber anunciado su retiro después de Beijing 2022 y regresar para coronarse campeona mundial en 2025, Liu completó en Italia una transformación que se convirtió en uno de los momentos más memorables de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Mikhail Shaidorov firma la gran sorpresa olímpica en el patinaje artístico

Mikhail Shaidorov protagonizó una de las actuaciones más vistas de la multiplataforma de Claro Sports en Milano Cortina 2026 al conquistar el oro en la prueba individual varonil. El kazajo de 21 años, que no partía como principal favorito pese a su plata mundial en Boston 2025 y el título de los Cuatro Continentes, construyó una remontada decisiva en el programa libre. Tras ubicarse quinto en el corto con, ejecutó el mejor libre de la noche, once unidades por encima del segundo lugar.

Su programa combinó dificultad extrema y limpieza técnica. La consistencia fue su mayor argumento en una competencia de alta presión. El triunfo significó apenas el segundo oro invernal en la historia de Kazajistán, después del conseguido por Vladimir Smirnov en Lillehammer 1994, y se convirtió en uno de los momentos más reproducidos y comentados de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Miura y Kihara sellan la remontada olímpica con Gladiator

Riku Miura y Ryuichi Kihara protagonizaron una de las rutinas más vistas de Milano Cortina 2026 al conquistar el oro en la prueba individual de parejas con un programa libre construido sobre el soundtrack de Gladiator. Llegaron como campeones del mundo y de los Cuatro Continentes, además de haber sido pieza clave en la plata por equipos para Japón, donde habían registrado 155.55 puntos en el libre. Sin embargo, el programa corto individual los dejó con una desventaja cercana a ocho unidades, obligados a ejecutar un libre sin margen de error en la noche decisiva.

La respuesta fue contundente: firmaron 158.13 puntos en el programa libre y un total de 231.24 que los colocó en la cima. Tras la actuación de los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, y las dos caídas de los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, líderes tras el corto, el oro quedó confirmado para la pareja japonesa. En suelo italiano y al compás de una banda sonora épica, Miura y Kihara completaron la remontada y sellaron una consagración que se convirtió en uno de los momentos más reproducidos en la multiplataforma de Claro Sports durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ilia Malinin sella el oro de Estados Unidos en la prueba por equipos

Ilia Malinin protagonizó una de las rutinas más vistas de Milano Cortina 2026 al ganar el programa libre varonil del evento por equipos y asegurar la medalla de oro para Estados Unidos. El desenlace llegó en un escenario de máxima tensión, con el equipo estadounidense empatado en puntos con Japón antes del último turno. Con 200.03 unidades, la mejor calificación del segmento, Malinin inclinó la balanza en una final directa que mantuvo en suspenso la clasificación hasta el cierre de la competencia.

Su programa estuvo marcado por la agresividad técnica, la velocidad sostenida y saltos de alto valor base que lo mantuvieron al frente del panel pese a un tropiezo en la parte final. Superó al japonés Shun Sato (194.86) y rompió el empate para que Estados Unidos terminara con 69 puntos, uno más que Japón (68). Con 21 años, asumió la responsabilidad del último turno y respondió con una actuación decisiva que definió el evento por equipos y quedó instalada como uno de los momentos más reproducidos en la multiplataforma de Claro Sports durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Francia patina al ritmo de Madonna en la prueba por equipos

La pista de hielo de Milano Cortina 2026 vivió uno de sus momentos más vistos cuando Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron salieron a escena en la danza sobre hielo de la prueba por equipos del patinaje artístico. Al ritmo de ‘Vogue’ de Madonna, la dupla francesa transformó la competencia en un espectáculo de estilo y presencia escénica, combinando elegancia con una lectura musical precisa que conectó de inmediato con el público.

Su rutina, cargada de carácter y sofisticación, se convirtió en una de las actuaciones más reproducidas en la multiplataforma de Claro Sports durante los Juegos. Los giros fueron precisos, las transiciones limpias y la conexión entre ambos reflejó sincronía y madurez competitiva. Guillaume Cizeron, campeón olímpico en Beijing 2022, aportó experiencia en esta nueva etapa junto a Fournier Beaudry y en Milano Cortina dejaron una impresión sólida dentro de la competencia por equipos, confirmando a Francia como una de las delegaciones protagonistas en la disciplina.

Chequia y ‘Malagueña’: carácter clásico en la danza sobre hielo

Katerina Mrazkova y Daniel Mrazek llevaron al hielo la intensidad de ‘Malagueña‘, de Ernesto Lecuona, durante su programa libre en la prueba de danza sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. En su primera experiencia olímpica como pareja, los checos apostaron por una propuesta de raíz clásica, con matices dramáticos y una construcción coreográfica que resaltó la musicalidad de la pieza.

La elección, reconocible y de gran fuerza escénica, convirtió su actuación en una de las más reproducidas en la multiplataforma de Claro Sports dentro de la disciplina. Con antecedentes como el lugar 12 en el Campeonato Mundial de 2025, el noveno puesto europeo en 2024 y un oro mundial juvenil, la dupla cerró Milano Cortina 2026 con una actuación que consolidó su presencia internacional y capturó la atención de la audiencia.

Adeliia Petrosian y el homenaje a Michael Jackson que encendió el hielo

En el programa corto del patinaje artístico individual femenil de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, Adeliia Petrosian convirtió su primera experiencia olímpica en uno de los momentos más reproducidos de la multiplataforma de Claro Sports. La atleta neutral eligió un ensamble musical de Michael Jackson: ‘Earth Song’, ‘Billie Jean’ y ‘They Don’t Care About Us’, y construyó una presentación con una narrativa intensa y perfectamente sincronizada con cada acento musical.

La combinación entre dramatismo, precisión coreográfica y una lectura corporal madura generó una conexión inmediata con el público, impulsando su rutina como una de las más vistas del certamen. En lo técnico, la patinadora de 18 años abrió con un axel doble controlado, ejecutó un lutz triple de alto valor y sostuvo la exigencia con una combinación de flip triple con toe loop triple, sumando 40.44 puntos en elementos técnicos.

