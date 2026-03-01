David Alonso tranquiliza tras aparatoso accidente en la Moto 2 de Tailandia

El colombiano sufrió un choque contra las motos de dos de sus competidores y generó preocupación tras varios minutos de espera.

David Alonso, en una carrera. – Gold & Goose, Red Bull Content Pool, vía Reuters.

Unas imágenes preocupantes se vieron durante la carrera principal del gran premio de Tailandia para la categoría de Moto 2 este domingo. El piloto colombiano David Alonso fue el más afectado en medio de un aparatoso accidente al inicio de la competencia, por lo que se vio obligado a retirarse prontamente.

Transcurría la tercera vuelta y el cafetero marchaba en la séptima posición tras una largada aceptable. El australiano Senna Agius iba por delante y algo raro sucedía con su vehículo, pues iba más lento de lo normal. Alonso tropezó con la rueda trasera del competidor oceánico y fue al suelo, golpeando con su cuerpo también el aparato del checo Filip Salac, quien iba por detrás.

¡UNA CAÍDA Y GOLPE MUY FEO PARA DAVID ALONSO! El piloto colombiano se fue al suelo y su cuerpo impactó contra dos motocicletas. 😱



El 80 fue retirado en camilla y esta situación provocó bandera roja. 🚩



La forma en la que cayó y la dureza del percance llevaron a la preocupación inmediata, pues la organización tardó varios minutos en dar un reporte sobre lo sucedido y evitaron emitir repeticiones en la transmisión para televisión. Al paso de la carrera por la siguiente vuelta, se pudo ver a los servicios médicos retirando al sudamericano en una camilla.

El accidente provocó una bandera roja que, por las pocas vueltas que se llevaban y según el reglamento de competencia, la carrera tuvo que reanudarse con el orden original que inició. Luego de una espera que se hizo eterna, la dirección confirmó que todos los pilotos estaban conscientes y que Alonso estaba siendo valorado por un dolor en uno de sus brazos.

Varias horas después de finalizado el evento, el colombiano publicó en sus redes sociales una fotografía en un centro hospitalario, acompañada de un mensaje tranquilizador: “Gracias a Dios puedo subir esta foto sin ninguna lesión y con una sonrisa. Gracias a todos los que os habéis preocupado. Hoy pasé miedo realmente, pero la vida nos volvió a sonreír. Toca descansar“.

Al final, la carrera terminó con la bandera de España extendida en todo el podio con Manuel González, Izan Guevara y Daniel Holgado como los mejores clasificados en esta primera carrera de la temporada 2026. Está por verse si David Alonso alcanza a llegar en óptimas condiciones al Gran Premio de Brasil, el cual se desarrollará entre el 20 y el 22 de marzo.

