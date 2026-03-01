Betis vs Sevilla en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 26

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo más de fútbol, en esta ocasión con el ‘Gran Derbi’ entre Real Betis y Sevilla en el Estadio La Cartuja, debido a las obras de remodelación que se llevan a cabo en el Estadio Benito Villamarín.

Este duelo, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, será el primer derbi que dispute Álvaro Fidalgo con el Betis, siendo el número 202 en la rivalidad entre ambas instituciones. El equipo de Manuel Pellegrini quiere aprovechar la condición de local para mantenerse en la lucha por los puestos de arriba, al ubicarse en el quinto lugar con 42 puntos, mientras que los de Matías Almeyda necesitan de la victoria para mejorar la doceava posición en la que se encuentran con 29 unidades. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports.