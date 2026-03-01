Real BetisSevilla

Betis vs Sevilla en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 26

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

No te pierdas todas las emociones del ‘Gran Derbi’ desde el Estadio La Cartuja

Betis vs Sevilla | Claro Sports
Real Betis contra Sevilla, en vivo LaLiga. | Claro Sports

¿Dónde ver el Betis vs Sevilla en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre Real Betis y Sevilla lo podrás seguir a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
 

Alineaciones del Betis vs Sevilla para la jornada 26, al momento

Todo está listo para que ambos equipos salten a la cancha, por lo que ambos técnicos echarán mano de sus mejores futbolistas disponibles.

Real Betis: Valles, Ruibal, Llorente, Natan, Rodríguez, Roca, Fornals, Fidalgo, Antony, Ez Abde, Bakambu

Sevilla: Vlachodimos, Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo, Agoumé, Mendy, Sow, Maupay, Adams

¿A qué hora inicia el Betis vs Sevilla hoy 1 de marzo de 2026?

Real Betis y Sevilla disputarán el ‘Gran Derbi’ número 202 de su arraigada rivalidad este domingo 1 de marzo dentro de la jornada 26 de LaLiga. El silbatazo inicial se escuchará a las 11:30 horas de la Ciudad de México.

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Bienvenidos sean todos ustedes a un domingo más de fútbol, en esta ocasión con el ‘Gran Derbi’ entre Real Betis y Sevilla en el Estadio La Cartuja, debido a las obras de remodelación que se llevan a cabo en el Estadio Benito Villamarín.

Este duelo, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, será el primer derbi que dispute Álvaro Fidalgo con el Betis, siendo el número 202 en la rivalidad entre ambas instituciones. El equipo de Manuel Pellegrini quiere aprovechar la condición de local para mantenerse en la lucha por los puestos de arriba, al ubicarse en el quinto lugar con 42 puntos, mientras que los de Matías Almeyda necesitan de la victoria para mejorar la doceava posición en la que se encuentran con 29 unidades. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports.

En vivoMinuto a minuto