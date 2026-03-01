¡Golpe al Barcelona! Lewandowski sufre fractura en el ojo y se pierde la semifinal ante el Atlético

El delantero de los blaugranas recibió un traumatismo en el partido del sábado ante el Villarreal y estará fuera de actividad

¡Malas noticias para el Barcelona! Robert Lewandowski no estará disponible para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El club confirmó que el polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, tras un traumatismo durante el partido de LaLiga contra el Villarreal, disputado el sábado pasado.

Las pruebas médicas realizadas el domingo determinaron el alcance de la lesión, lo que dejó al jugador fuera de la convocatoria para el duelo decisivo que se jugará el martes en el Spotify Camp Nou.

“El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid”, informó el Barça, a través de sus redes sociales.

El Barcelona necesita dar vuelta a una desventaja en la eliminatoria tras perder 4-0 en la ida contra el Atlético de Madrid, y la ausencia de Lewandowski representa una baja importante en el ataque del equipo de Hansi Flick.

La fractura en la órbita ocular se produce en un momento clave de la temporada y se suma a otras ausencias del club, incluidas lesiones de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, además de la sanción de Eric García para este mismo partido.

El entrenador del Barcelona deberá reorganizar su delantera sin uno de sus principales goleadores, y opciones como Ferran Torres podrían ganar protagonismo para intentar marcar los goles necesarios en esta eliminatoria.

El cuerpo médico del club no ha anunciado aún una fecha estimada de regreso de Lewandowski, por lo que su recuperación y posibles próximos partidos dependerán de la evolución de la fractura.

