Mourinho y su advertencia sobre el caso Prestianni: “Si es culpable, su carrera conmigo terminó”

El estratega portugués manda un mensaje tajante sobre el futuro del jugador argentino del Benfica y su polémica con Vinicius

Mourinho y su advertencia a Prestianni. | Reuters.

José Mourinho volvió a colocarse en el centro del debate. En la conferencia previa al duelo entre Benfica y Gil Vicente, correspondiente a la Jornada 24 de la Primeira Liga, el técnico portugués retomó la polémica por los presuntos actos racistas de Gianluca Prestianni sobre Vinicius Jr en la Champions League.

El entrenador pidió equilibrio y defendió la presunción de inocencia. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica”, afirmó, al dejar claro que no amparará a su jugador por sistema ni atacará al rival por inercia.

Mourinho fue contundente al marcar límites. “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba”. El mensaje no dejó espacio a dudas: “Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”.

También cuestionó el juicio acelerado en medio del ruido mediático. “No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, lanzó ante los medios, al subrayar que algunos olvidaron principios básicos en medio de la polémica.

Sobre el intercambio de camisetas entre Sidny y Vinicius tras el duelo en Madrid, el técnico lo consideró normal en partidos de alto nivel. “No es criticable. Es normal en partidos grandes y con jugadores de nivel estratosférico”, explicó, aunque reconoció que el gesto pudo evitarse por el contexto de la semana.

Mourinho también aclaró por qué siguió el partido del Bernabéu desde el autobús del equipo. Señaló que no comparecer en rueda de prensa es una práctica habitual en él y que desde el transporte del conjunto lisboeta contó con varias pantallas para analizar el juego desde otra perspectiva.

En la parte final, respondió a las especulaciones sobre un posible regreso al Real Madrid. “Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido”, expresó. Además, aseguró que quiere respetar su contrato con el Benfica y dejó una frase que resume su postura: “Quiero jugar un campeonato, no dos”, en referencia a lo que considera un entorno paralelo que distorsiona la competición.

