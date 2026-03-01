Rangers y Celtic protagonizan partidazo con gol de chilena, conato de bronca y minutos para Julián Araujo

Rangers perdió la ventaja de dos goles ante el Celtic, en un partido que podría definir la Scottish Premiership tras quedarse lejos del Hearts

Julián Araujo, en el Rangers vs Celtic | Action Images vía Reuters; Lee Smith

El Old Firm volvió a estar a la altura de su leyenda. En un Ibrox al límite, Rangers FC y el Celtic FC de Julián Araujo empataron 2-2 en un partido que tuvo una chilena, una remontada agónica y un cierre cargado de tensión que obligó a la intervención desde los banquillos para evitar que la situación se saliera de control.

El Rangers fue amo y señor en la primera mitad. Apenas al minuto 8, Youssef Chermiti abrió el marcador con una chilena espectacular que levantó a todo el estadio y marcó el pulso del encuentro. El propio delantero amplió la ventaja al 26’, al castigar a una defensa visitante desordenada y con un mensaje claro al descanso con un sólido 2-0.

Tras el entretiempo, el Celtic cambió la cara. Con más empuje y determinación, comenzó a empujar al Rangers contra su propio campo. La reacción se reflejó al minuto 56, cuando Kieran Tierney apareció en el área para descontar y devolverle vida a un clásico que empezaba a jugarse con el corazón en la mano.

En ese tramo decisivo del partido apareció el mexicano Julián Araujo, quien tuvo minutos en un contexto de máxima exigencia. El lateral se involucró en el ritmo intenso del cierre, disputó balones y fue parte del esfuerzo colectivo del Celtic en la recta final del encuentro.

Youssef Chermiti marcó un gol de chilena | Action Images vía Reuters; Lee Smith

El drama alcanzó su punto máximo en tiempo añadido. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penalti para el Celtic. Reo Hatate falló su primer intento y el rebote, pero insistió hasta convertir en el tercer disparo al minuto 91, sellando un empate que cayó como un golpe anímico para el Rangers.

Con el pitido final, la tensión estalló. Hubo empujones, reclamos y cruces entre futbolistas de ambos equipos, con Julián Araujo involucrado en el intercambio. La situación obligó al técnico del Celtic, Martin O’Neill, a ingresar al campo para calmar los ánimos. Así terminó un clásico vibrante, caótico y fiel a su historia, en el que hubo gol de chilena, remontada y presencia mexicana.

Te puede interesar: