Deportes Tolima, por el primer objetivo en la Copa Libertadores

El equipo colombiano recibe a Deportivo Táchira con ventaja de un gol por la fase previa dos de la Copa Libertadores.

Deportes Tolima lleva la ventaja ante Deportivo Táchira | Vizzor

Deportes Tolima quiere seguir los pasos del Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores de América 2026. El ‘poderoso’ eliminó a Liverpool de Uruguay y se clasificó a la fase previa 3 del torneo más importante de clubes de Sudamérica. Ahora, el turno será para el equipo de Lucas Gonzalez.

Los tolimenses vencieron por la mínima diferencia a Deportivo Táchira de Venezuela. En el duelo disputado en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en suelo venezolano, el equipo de Ibagué logró imponer su juego. Un gol de Kelvin Flórez, al minuto 65, le dio la ventaja al conjunto colombiano para el partido de vuelta.

Este jueves 26 de febrero a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, Deportes Tolima decidirá su llave en el Estadio Manuel Murillo Toro. Empatando o ganando los colombianos dirán presente en la fase previa tres de la Copa Libertadores de América.

Deportes Tolima, a asegurar competencia internacional en el 2026

No solamente esta en juego seguir con vida en la Copa Libertadores. Si Deportes Tolima logra salir avante de esta seria ante Deportivo Táchira estaría confirmándose en una competencia internacional para el 2026 sí o sí. Pues, avanzado a la fase previa tres de ‘La Novia de América’ los ‘pijaos’ estarán presentes o en la fase de grupos de la Libertadores si ganan la última llave o en la fase de grupos de la Copa Sudamericana si llegarán a ser derrotados.

Dicho esto, de clasificarse a la fase previa tres de la Copa Libertadores, los dirigidos por Lucas González se vera las caras con O’Higgins. Los chilenos eliminaron a Bahía de Brasil y esperan al ganador de la llave entre el Tolima y Deportivo Táchira de Venezuela.

Ahora bien, también hay que tener en cuenta que, el hecho de ser parte de cualquier fase de grupos de un campeonato internacional representa una buena cantidad de dinero para el club. Un detalle, no menor, que César Camargo, presidente del Deportes Tolima, habrá puesto entre ceja y ceja de su director técnico.

