Conejo Pérez revela quién es su portero favorito para disputar el Mundial 2026 con México

El exguardameta de la selección mexicana aseguró que no hay crisis en la portería del Tricolor y que todos pueden competir por un lugar

Óscar ‘Conejo’ Pérez, exportero de la selección mexicana, ha dejado en claro quién considera el portero más apto para ser titular en la selección mexicana de cara al Mundial 2026. En una reciente entrevista, Pérez expresó su opinión sobre la situación de los arqueros nacionales y, aunque no descartó a otros competidores, mostró su apoyo al actual portero de Necaxa, Raúl Rangel.

“Me parece que para un Mundial no hay edad, me parece que Memo Ochoa estando activo es elegible”, comentó Pérez en el evento del tour de la Copa del Mundo, que hizo su arribo ala Ciudad de México en este día, haciendo referencia al veterano arquero Guillermo Ochoa. Sin embargo, destacó que la competencia está abierta, mencionando que Raúl Rangel, además de estar manteniendo un buen nivel, ha demostrado estar en un excelente momento.

Para el exportero, Raúl Rangel se ha consolidado como una opción seria para la titularidad, pues considera que ha logrado mantener un nivel constante, a diferencia de otros porteros como Malagón, que ha tenido altibajos. A pesar de eso, Pérez también reconoció el esfuerzo de los demás, como Luis Malagón, quien ha demostrado una labor destacada en el América, y Carlos Acevedo, quien ha sido parte importante del Santos Laguna.

Pérez también hizo referencia al desempeño de Ochoa, quien ha sido un referente en la selección mexicana durante varias Copas del Mundo. “A Memo lo conocemos, cinco copas, qué te digo, cuando ha jugado los Mundiales ha sido extraordinario”, dijo. Sin embargo, dejó claro que, a pesar de la gran trayectoria de Ochoa, la decisión dependerá de cómo se encuentre físicamente en el momento del torneo.

El análisis de Pérez subraya la importancia de la estabilidad emocional de los arqueros, algo crucial en un torneo como el Mundial. “Eso creo que lo valora mucho porque sí tú sabes que estar en una justa como esta tienes que tener ese temple, esa estabilidad emocional”, añadió, destacando la capacidad de los porteros para manejar la presión de una Copa del Mundo.

En cuanto a las alternativas, Pérez se mostró optimista con el cierre de temporada que está teniendo Raúl Rangel. “Hoy ha tenido la oportunidad Raúl, lo está haciendo bastante bien y creo va por buen camino”, apuntó el exguardameta, quien parece ver a Rangel como un portero con una proyección sólida para el futuro.

Pérez también destacó que el cierre del torneo será determinante para definir al titular. Las actuaciones de los porteros en este último tramo del campeonato tendrán un peso importante en la decisión final. “Va a ser importante este cierre”, indicó Pérez, quien entiende que la competencia será dura, pero que la titularidad aún está en juego.

En resumen, Óscar Pérez se mostró convencido de que Raúl Rangel tiene todo lo necesario para ser el titular del arco mexicano en el Mundial 2026. Aunque no descartó a Ochoa, afirmó que Rangel está mostrando un rendimiento consistente, y su estabilidad emocional será clave para afrontar el reto de la Copa del Mundo.

