Grave denuncia en el fútbol colombiano: Ímer Machado estaría recibiendo sobornos para designar árbitros

El exárbitro Wílmer Barahona destapó lo que sería un gigantesco escándalo de corrupción al interior de Comisión Arbitral de la FCF.

Ímer Machado y los supuestos pagos a su favor. – Vizzor Image.

En medio de los escándalos producidos por los arbitrajes en el fútbol colombiano, hay una grave denuncia que ha salido a la luz este viernes y que compromete a Ímer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Según el caso expuesto públicamente, el directivo estaría recibiendo sobornos para designar árbitros.

El encargado de destapar este asunto fue el exárbitro Wílmer Barahona en el programa Deportes sin tapujos. El ya retirado colegiado empezó contando que un anónimo se comunicó por medio de mensajería instantánea durante 2025 para exponerle su preocupación con el panorama actual del arbitraje y una grave situación en la que se estarían pagando “peajes” para que los jueces fueran designados en partidos.

El denunciante le indicó a esa persona que sin pruebas era complicado hablar del tema. Meses después, hubo un nuevo contacto de la persona, pero esta vez revelando su identidad y condición como árbitro activo. Además, aceptó ser uno de los que paga ser designado, ante lo cual el denunciante lo invitó a conversar en una entrevista para exponer el caso al público.

No obstante, por miedo a las represalias, la fuente se negó a hacerlo de esa manera, pero sugirió una solución alternativa: mostrar un documento oficial en el que constan las transferencias bancarias que este árbitro activo le habría hecho a Machado, censurando datos sensibles como el nombre de quien paga, las fechas, las horas y la cuenta destino. Además, la persona le dijo a Barahona que esperaría dos o tres meses para hablar de frente al público sobre este escándalo.

La fuente tramitó entonces un derecho de petición ante la entidad Bancolombia para que le enviaran un soporte en el que se relacionaran los pagos hechos desde su cuenta hacia la de Machado desde el año 2019 hasta hoy. El mismo proceso se realizó para la billetera virtual de Nequi y lo que se encuentra es una serie de transacciones que demostrarían un caso de corrupción.

Los movimientos bancarios van desde los $300.000 hasta los $2.000.000 de pesos colombianos. En total, sumando los registros entre los dos productos, se alcanzan a observar unos 60 pagos realizados por el titular que solicitó los comprobantes hacia la supuesta cuenta de Ímer Machado. No obstante, por los datos censurados, no es posible identificar la frecuencia.

De resultar cierta esta grave denuncia, se estaría hablando de uno de los mayores casos de corrupción en la historia del fútbol colombiano. Al inicio de su exposición, Wílmer Barahora enseñó un chat en el que contactó a Machado para contrastar la información y pedirle su respuesta, pero el directivo de la FCF no le habría respondido.

Por ahora, no se conocen más detalles al respecto ni pronunciamientos de las autoridades del fútbol o las ordinarias del Estado. Al tratarse de documentos privados tan sensibles, seguramente el tema desencadene en una investigación judicial con peritos financieros que puedan establecer la veracidad de la pruebas. Esta fue la denuncia completa:

Te puede interesar