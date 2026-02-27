Hoy No Circula 28 de febrero 2026: ¿Qué carros no salen el sábado en CDMX y Edomex?

Debes de estar al pendiente del programa vehicular para así evitar ser objeto de una sanción vehicular y de quedarte sin tu unidad móvil

Las autoridades monitorean constantemente las emisiones contaminantes | Reuters

Este sábado 28 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) aplicará restricciones de circulación para algunos vehículos. Este es el día de la semana en que los autos con ciertos hologramas no podrán circular por las principales avenidas, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la región.

¿Hay contingencia ambiental este 28 de febrero en CDMX y Edomex? Esto sabemos

Aunque la calidad del aire en la zona del Valle de México ha sido clasificada como “mala” en los últimos días, las autoridades ambientales han confirmado que no se ha declarado contingencia ambiental para el 28 de febrero. Esto significa que el programa Hoy No Circula se llevará a cabo de manera habitual este sábado, con las restricciones de circulación correspondientes, pero sin la implementación de medidas más estrictas como el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no circulan este 28 de febrero y cuáles sí?

El programa Hoy No Circula de este sábado se aplicará a los vehículos con holograma 2 y aquellos con holograma 1 y terminación PAR. En concreto, los autos con holograma 1, terminación PAR estarán restringidos debido a la aplicación del programa en su cuarta semana del mes. Los vehículos con hologramas 00, 0, así como los eléctricos e híbridos, estarán exentos de esta restricción y podrán circular libremente durante todo el día.

La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, y aplica no solo en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en varios municipios del Estado de México, donde se siguen las mismas normas de verificación vehicular gracias a la homologación de criterios de los estados de la región.

Reglamentaciones para este cuarto sábado del mes | @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

Aunque la calidad del aire ha sido considerada mala durante estos días, no se ha declarado Contingencia Ambiental para el 28 de febrero, por lo que no se activará el Doble Hoy No Circula. Esta medida, que restringe aún más la circulación, solo se implementa cuando los niveles de contaminación alcanzan límites críticos y se busca reducir al máximo la cantidad de vehículos en circulación para mejorar la calidad del aire en la zona.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si no se respeta el Hoy No Circula del sábado 28 de febrero, las autoridades correspondientes aplicarán una multa que oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a una sanción de entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos. Los conductores deberán estar atentos para evitar estas multas, ya que la vigilancia en puntos clave de la ciudad será estricta durante el sábado.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula también se aplica en varios municipios del Estado de México, que siguen las mismas regulaciones que las alcaldías de la CDMX. Algunos de estos municipios son Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Toluca, Nezahualcóyotl, Chalco, entre otros. Si vives o transitas por alguno de estos municipios, asegúrate de verificar las restricciones antes de salir.

Este 28 de febrero, como todos los sábados, el programa Hoy No Circula se mantiene como una herramienta importante para la salud ambiental en la Ciudad de México y su área metropolitana, con el fin de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire para los habitantes de la región.

TE PUEDE INTERESAR: