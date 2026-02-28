Mazatlán resiste y le propina dolorosa derrota a Pachuca

El conjunto sinaloense superó los embates hidalguenses y encontró en la recta final del primer tiempo la jugada que marcó la diferencia

Jugadores de Mazatlán tras la única anotación | Imago7

Mazatlán derrotó 1-0 a Pachuca en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo intenso y lleno de fricciones que se definió en el cierre de la primera mitad. El conjunto sinaloense supo resistir la presión constante de los hidalguenses y encontró en la recta final del primer tiempo la jugada que marcó la diferencia.

El único tanto del encuentro llegó al 45+2’. Dudu Teodora apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red tras un pase de cabeza de Facundo Almada, desatando la euforia en el estadio. La anotación premió la insistencia local en un tramo del partido donde Mazatlán había comenzado a equilibrar la posesión.

Pachuca intentó reaccionar desde el arranque, generando peligro con disparos de Salomón Rondón y llegadas por las bandas. Sin embargo, la defensa mazatleca y el arquero respondieron en momentos clave, rechazando remates y cerrando espacios ante los constantes intentos visitantes. Las faltas y tarjetas comenzaron a acumularse, reflejo de la tensión que se vivía en el terreno de juego.

Para la segunda mitad, los Tuzos movieron sus piezas con los ingresos de Enner Valencia y Luis Quiñones, buscando mayor profundidad ofensiva. A pesar de los cambios y de los múltiples tiros de esquina a favor, Pachuca no logró romper el orden defensivo de Mazatlán, que incluso estuvo cerca del segundo tanto en un remate de Mauro Zaleta salvado bajo palos.

El cierre fue dramático. Con seis minutos de compensación, Pachuca se volcó al ataque y generó disparos desde fuera del área y centros constantes, pero la zaga local resistió cada embate hasta el silbatazo final al 90+3’. Las faltas en los últimos instantes evidenciaron la desesperación visitante ante la falta de contundencia.

Con este resultado, Mazatlán suma tres puntos valiosos en casa y toma impulso en el Clausura 2026, mientras que Pachuca deja escapar la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la tabla. El triunfo sinaloense se construyó con orden, sacrificio y eficacia en el momento justo.

Resumen Mazatlán vs Pachuca: resultado, goles y estadísticas

Clausura 2026: horario del partido Mazatlán vs Pachuca, hoy 27 de febrero de 2026 El enfrentamiento entre Mazatlán y Pachuca se disputará hoy viernes 27 de febrero de 2026, en un compromiso que promete intensidad desde el primer minuto. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que la afición podrá disfrutarlo en horario estelar. Se espera una gran entrada y una audiencia pendiente tanto en el estadio como a través de las distintas plataformas de transmisión. Liga MX: alineaciones del Mazatlán vs Pachuca para la jornada 8, al momento Mazatlán afronta un duelo crucial con la presión de recuperar credibilidad ante su afición, luego de haber rescatado apenas un empate frente a Xolos de Tijuana en su compromiso más reciente. En contraste, Pachuca llega con el ánimo en alto tras imponerse con autoridad ante Tigres UANL, resultado que reforzó la confianza del plantel y revitalizó su proyecto deportivo. Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Facundo Almada, Lucas Merolla, Jair Alberto Díaz. Sebastián Santos, Mauro Zaleta, Said Godínez, Sebastián Santos, Mauro Zaleta, Said Godínez, Omar Moreno, Édgar Bárcenas, Dudu Teodora, Brian Rubio. Pachuca: Carlos Moreno. Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García, Sergio Rodríguez, Christian Rivera, Alán Bautista, Alexei Domínguez, Oussama Idrissi, Salomón Rondón. ¿Dónde ver en vivo el Mazatlán vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming La transmisión en televisión estará disponible por las señales de FOX ONE y Azteca 7, mientras que quienes prefieran seguirlo en línea podrán hacerlo mediante las plataformas de streaming FOX+ y Azteca Deportes Network. De esta manera, los seguidores de ambos clubes tendrán diversas opciones para no perderse ningún detalle del choque entre sinaloenses e hidalguenses. Antecedentes del Mazatlán vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX En los enfrentamientos recientes entre Pachuca y Mazatlán FC, ambos equipos han protagonizado duelos cerrados y con marcadores ajustados en su mayoría. A continuación, un repaso de los últimos cinco partidos disputados en Liga MX: Pachuca 1 – 0 Mazatlán FC | 26 de julio de 2025

Pachuca 1 – 1 Mazatlán FC | 8 de marzo de 2025

Mazatlán FC 3 – 0 Pachuca | 23 de agosto de 2024

Pachuca 1 – 1 Mazatlán FC | 27 de abril de 2024

Mazatlán FC 1 – 1 Pachuca | 30 de junio de 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? De cara a este compromiso, los pronósticos colocan a Pachuca como el principal candidato para quedarse con los tres puntos, respaldado por las cuotas más bajas en las apuestas. El empate aparece como la segunda posibilidad con mayor probabilidad, mientras que un triunfo de Mazatlán es considerado el escenario menos factible según los momios publicados. Estas proyecciones toman como referencia los números disponibles en la plataforma de apuestas. De acuerdo con las cifras, Mazatlán paga +250 en caso de victoria, el empate se ubica en +235 y el triunfo de Pachuca ofrece un momio de +110, consolidándolo como el favorito en la previa. Así, el panorama anticipa un duelo donde los hidalguenses parten con ventaja en las expectativas.

