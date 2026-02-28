Julián Quiñones y el Al Qadisiya siguen sin perder en 2026

El futbolista mexicano fue titular en el empate de su equipo ante el Al Taawoun en la jornada 24 de la Saudi Pro League

El Al Qadisiya sumó su partido número 15 sin conocer la derrota | Reuters

El Al Qadisiya de Julián Quiñones firmó un empate 1-1 ante Al Taawoun en la Jornada 24 de la Saudi Pro League y extendió su racha invicta en 2026. El delantero mexicano disputó los 90 minutos en un duelo en el que su equipo vino de atrás para evitar la derrota y sostener una seguidilla que se mantiene vigente desde el 27 de diciembre. Con este resultado, los dirigidos por Brendan Rodgers acumulan 15 partidos consecutivos sin perder en la liga saudí.

El encuentro comenzó con sorpresa para el conjunto local. Al Taawoun se adelantó al minuto 17 gracias a un tanto de Marin Petkov, quien capitalizó una de las pocas aproximaciones de su equipo. El gol obligó a Al Qadisiya a asumir el protagonismo y a cargar el partido hacia el frente en busca de la reacción antes del descanso.

La respuesta llegó antes del medio tiempo. Matteo Retegui convirtió desde el punto penal para establecer el 1-1 y devolver la tranquilidad al equipo de casa. El tanto del italiano equilibró el marcador y reforzó la sensación de dominio que comenzaba a inclinar el trámite a favor de Al Qadisiya.

En la segunda mitad, el control fue casi absoluto del cuadro local. Al Qadisiya cerró el partido con 65 por ciento de posesión, 15 disparos totales contra apenas dos de su rival y 14 tiros de esquina frente a ninguno de Al Taawoun. Sin embargo, pese al asedio constante y a la superioridad estadística, el marcador no volvió a moverse.

Al Qadsiah and Al Taawoun share the points. pic.twitter.com/AFDqprvZWD — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2026

Quiñones participó activamente en el frente ofensivo. Registró tres remates, uno de ellos a puerta, además de una ocasión clara que no logró concretar. El mexicano no pudo extender su racha goleadora, que lo mantiene con 22 tantos en la temporada y a solo uno del liderato de goleo, encabezado por Ivan Toney con 23. Desde el triunfo del 31 de diciembre ante Al Shabab, el delantero había tenido al menos una contribución de gol en cada partido de su equipo, una secuencia que se cortó en este empate.

Con el punto obtenido, Al Qadisiya se mantiene firme en la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League Asiática. Actualmente ocupa el cuarto lugar con 54 unidades, cuatro menos que Al Hilal, tercero e invicto en la competencia, y a siete del líder Al Nassr, que alcanzó su duodécima victoria consecutiva tras imponerse 3-1 a Al Fayha con goles de Sadio Mané, Abdullah Al Hamdan y un autogol de Orlando Mosquera.

El siguiente compromiso para Quiñones y compañía será el jueves 5 de marzo, cuando visiten a Al Kholood, conjunto que lucha por evitar el descenso y suma 25 puntos en la decimocuarta posición. En la primera vuelta, Al Qadisiya se impuso con autoridad 4-0 con doblete de Retegui y anotaciones de Musab Fahd Aljuwayr y Nahitan Nández. La misión ahora será reencontrarse con la victoria sin poner en riesgo una racha que sostiene sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.

