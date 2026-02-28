América pinta de rojo Valledupar: las claves de la victoria ante Alianza

Los ‘escarlatas’ ganaron, gustaron y golearon por tres tantos a cero a Alianza en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Inició la jornada sabatina en el fútbol colombiano. Alianza, en la nueva era bajo el mando de Camilo Ayala, no pudo sumar su primera victoria en casa frente al América de Cali. El ‘Escarlata’ se hizo fuerte en condición de visitante y venció por tres goles a cero al equipo de Valledupar. Estas fueron las claves de la victoria caleña.

América de Cali ya tiene a su goleador

Si bien el rendimiento del conjunto americano viene siendo bastante interesante bajo las órdenes de David González. El déficit de no tener un delantero centro era evidente en los partidos pasado. Ahora bien, con la llegada del ecuatoriano Daniel Valencia, América de Cali ha encontrado a su goleador.

El delantero de 29 años no solamente ha llegado con goles al conjunto caleño, sino que sus movimientos le han dado un nuevo ritmo al ataque ‘escarlata’. Valencia anotó el segundo gol del partido y ya acumula tres tantos en cuatro partidos jugados con la camiseta de los ‘diablos rojos’.

Yeison Guzmán, un auténtico ’10’ americano

No cabe duda que David González es uno de los directores técnicos que mejor ha podido aprovechar el talento de Yeison Guzmán. El flamante refuerzo del América de Cali es el amo, dueño y señor de cada uno de los ataques americanos. Con pausa, buen filtro de balón y una muy buena toma de decisiones, no solamente se hizo presente en el marcador con el primer gol del partido, sino que asistió a Daniel Valencia para la segunda anotación.

Rafael Carrascal y una masterclass en el mediocampo

El capitán del América de Cali goza de un presente superlativo. El tener un líder de la mitad hacía atrás, hace que el equipo rojo del Valle del Cauca sea el que más vallas invictas tiene en el torneo y menos goles haya encajado. Desde una buena gestión con el balón en los pies, hasta el orden que le da a sus compañeros en ambas facetas del juego, han hecho de Rafael Carrascal una pieza inamovible del equipo americano.

David González llegará al partido preliminar de la Copa Sudamericana con sus jugadores en un nivel muy alto y con un equipo que cada vez se toma más confianza. Está victoria por tres goles a cero, con Yeison Guzmán, Rafael Carrascal y Daniel Valencia como figuras, lo ponen segundo en la tabla de posiciones con 16 puntos en ocho partidos jugados.

