¿Está en peligro la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto en Medio Oriente?

El partido entre la albiceleste y la roja está pactado para llevarse a cabo el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar

¿La Finalissima, en suspenso? | Reuters

La Finalissima 2026, en la que se enfrentarán Argentina y España el 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar, se ha visto envuelta en una situación de incertidumbre debido a las tensiones bélicas en Medio Oriente. Este duelo, que enfrenta a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, forma parte del calendario internacional de selecciones antes del Mundial de Fútbol 2026.

En las últimas horas, medios internacionales reportaron que ataques con misiles relacionados con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocaron el cierre temporal del espacio aéreo de Qatar, donde se ubica el estadio que albergará la Finalissima. Las autoridades de ese país tomaron esta medida como prevención tras detectar misiles dirigidos, en teoría, hacia bases militares estadounidenses ubicadas en territorio catarí.

La organización de la Finalissima, junto con FIFA, CONMEBOL y UEFA, mantiene conversaciones sobre cómo seguir con la planificación del encuentro sin comprometer la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. Hasta el momento no hay una cancelación oficial anunciada, pero el contexto en la región ha generado preocupación y está siendo evaluado por las federaciones involucradas.

A pesar de estas tensiones, por ahora el partido está programado como estaba previsto, y los calendarios oficiales comenzaron a confirmarlo desde diciembre de 2025, cuando se estableció la fecha y sede en Qatar. La Finalissima tiene un lugar fijo en el calendario para el 27 de marzo en el Lusail Stadium, donde Argentina también jugó la final del Mundial 2022.

Cualquier cambio dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente en las próximas semanas, incluida la posibilidad de mantener cerrado el espacio aéreo o aplicar restricciones de viaje que afecten la logística del evento. La prioridad de las organizaciones deportivas es vigilar la situación y tomar decisiones como ocurrió con otros grandes eventos en regiones con tensiones políticas.

Hasta el momento no existe una decisión formal sobre la reubicación o suspensión de la Finalissima, pero la situación sigue siendo monitoreada por autoridades qataríes y por las federaciones participantes. Los aficionados que planean viajar al partido siguen a la espera de comunicados oficiales que clarifiquen si habrá cambios debido al contexto geopolítico.

TE PUEDE INTERESAR: