CincinnatiMinnesota United

James Rodríguez se queda en el banquillo, pero Minnesota United supera a Cincinnati

Publicado por Nicolás Flórez Parra

Kelvin Yeboah encontró un gol en medio de un partido que tuvo muchas oportunidades de peligro en las áreas.

Morris Duggan y Ayoub Jabbari disputan la pelota. - David Berding, Getty Images, vía AFP.
Duggan y Jabbari disputan la pelota. – David Berding, Getty Images, vía AFP.

La segunda jornada de la MLS de Estados Unidos citó a Minnesota United y a Cincinnati. Fue la primera convocatoria para James Rodríguez, pero esperando por su oportunidad en el banquillo. El partido arrancó 10 minutos después de la hora programada, todo un irrespeto para la buena cantidad que llenó el Allianz Field de Saint Paul a -6° centígrados y el público en general que esperaba por el encuentro.

La visita salió con la intención de hacer daño y un remate de Kevin Denkey estuvo cerca de lograrlo, pero Drake Callender estaba bien ubicado para atajar. En realidad, fue un primer tiempo muy aburrido, en el que los locales dejaron de sufrir, pero tampoco tuvieron una gran chance como para adelantarse en el marcador.

Algo mejor empezó a mostrar Minnesota United en el complemento. Joaquín Pereyra arrancó con una incursión en el área y un disparo que provocó la respuesta de Roman Celentano. El ansiado gol llegó en un tiro libre ejecutado por Tomás Chancalay que dio contra el palo y la pelota quedó servida para que Kelvin Yeboah la empujara con la cabeza al minuto 66.

Fue todo lo que necesitó el equipo dirigido por Cameron Knowles para quedarse con los tres puntos. El director técnico consideró que no era momento propicio para que James Rodríguez hiciera su estreno y esta primera inclusión se quedó en una simple experiencia para observar el ambiente del club al que acaba de llegar.

Resumen Minnesota United vs Cincinnati: resultado, goles y estadísticas

Te puede interesar

Berterame asegura que jugar en la MLS no le corta las aspiraciones de estar en el Mundial 2026

MLS

Berterame asegura que jugar en la MLS no le corta las aspiraciones de estar en el Mundial 2026

Messi y el Inter Miami visitarán la Casa Blanca para celebrar su título de la MLS

MLS

Messi y el Inter Miami visitarán la Casa Blanca para celebrar su título de la MLS

¿Cuál es el plan de San Diego FC con Chucky Lozano? Tyler Heaps lo explica

MLS

¿Cuál es el plan de San Diego FC con Chucky Lozano? Tyler Heaps lo explica

En vivoMinuto a minuto