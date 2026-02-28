Nicolás Echavarría queda a un golpe del liderato en el Cognizant Classic

El golfista colombiano, Nicolás Echavarría, busca alzar su tercer título en el PGA Tour conquistando el Cognizant Classic.

Nicolás Echavarría, mejor colombiano en el PGA Tour

Nicolás Echavarría se ubica a un golpe de la punta del Cognizant Classic tras la tercera ronda del torneo del PGA Tour. El golfista colombiano firmó una tarjeta de 66 golpes sin errores y llegó a un acumulado de -12, quedando a un impacto de los líderes Shane Lowry y Austin Smotherman, ambos con -13.

Desde la ronda inicial, Echavarría se mantuvo en la parte alta del tablero. En su primera salida registró 63 golpes, su mejor tarjeta en lo que va del certamen, y sostuvo el rendimiento durante las siguientes jornadas. El torneo se disputa en el PGA National, en West Palm Beach.

Al término de la tercera ronda del Cognizant Classic, el jugador señaló que los aciertos en el green y los pares salvados en momentos clave le permitieron mantenerse en competencia sin cometer errores. También indicó que buscará mantener el mismo enfoque en la ronda final.

Nicolás Echavarría, por su tercer título en el PGA Tour

La jornada del sábado obligó a modificar los horarios de salida, mientras que para el domingo se prevén lluvias en la zona. El PGA Tour deberá definir la conformación de los grupos para la última ronda, donde se definirá el nuevo campeón del Cognizant Classic.

Nicolás Echavarría estará en uno de los dos últimos grupos y tendrá la opción de disputar su tercer título en el PGA Tour en el cierre del Cognizant Classic. El colombiano se establece así como el mejor representante del golf ‘cafetero’ en la presente temporada.

