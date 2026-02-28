Guadalupe vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guadalupe Saprissa, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Una nueva jornada del Clausura 2026 enfrenta a Guadalupe y Deportivo Saprissa este domingo 1° de marzo en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. El encuentro corresponde a la fecha 9 del torneo y presenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla. Mientras Saprissa se mantiene en zona de clasificación, Guadalupe necesita sumar para salir de los últimos puestos.

Guadalupe ocupa la novena posición con 6 puntos en ocho partidos. El equipo registra una victoria, tres empates y cuatro derrotas en el campeonato. En su último compromiso empató 1-1 ante Pérez Zeledón. Antes igualó 1-1 frente a Sporting FC y cayó 3-4 contra San Carlos. En casa intentará cortar la racha y conseguir un resultado que le permita acercarse a la zona media.

Saprissa, por su parte, es cuarto con 15 unidades y llega tras vencer 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional. El equipo también superó 1-0 a Liberia en la jornada anterior y ha encadenado triunfos desde la llegada de Hernán Medford. Como visitante buscará extender su buen momento y mantenerse entre los primeros del Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guadalupe vs Saprissa de la jornada 8 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Guadalupe y Saprissa está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV y TDMax.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guadalupe vs Saprissa hoy

Ni Guadalupe ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Mauricio Wright y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe : Rodiney Leal, Samir Taylor, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez, Lautaro Ayala, Gian Morera, Axel Amador, Marvin Angulo, Elian Morales, John Jairo Ruíz. DT : Mauricio Wright.

: Rodiney Leal, Samir Taylor, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez, Lautaro Ayala, Gian Morera, Axel Amador, Marvin Angulo, Elian Morales, John Jairo Ruíz. : Mauricio Wright. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, David Guzmán, Luis Paradela, Mariano Torres, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Guadalupe vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Saprissa:

1 de noviembre de 2025 | Guadalupe 1-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-1 Guadalupe | Torneo Apertura

19 de marzo de 2023 | Saprissa 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura

22 de enero de 2023 | Guadalupe 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

2 de octubre de 2022 | Guadalupe 1-2 Saprissa | Torneo Apertura

Te puede interesar