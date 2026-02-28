¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 1 de marzo?

Filtraciones apuntan a una posible baja en el equipo azul previo al Duelo de Eliminación del 1 de marzo en Exatlón México 2026

¿Quién será el eliminado este domingo en Exatlón México? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 entra en un momento decisivo con el Domingo de Eliminación del 1 de marzo, una jornada que puede modificar el equilibrio entre equipos en plena semana 22. Después de una Batalla por la Supervivencia dividida entre rojos y azules, la tensión aumentó dentro de ambos grupos, ya que las mujeres volvieron a colocarse en zona de riesgo y el margen de error es prácticamente inexistente en esta fase del reality.

En medio de ese escenario competitivo comenzaron a circular filtraciones en redes sociales que anticipan una posible baja en el Equipo Azul. Aunque la producción no confirma nada hasta la transmisión oficial, el nombre que más se repite ha generado expectativa entre los seguidores del programa, que esperan una eliminación que podría cambiar la estrategia rumbo a la recta final.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Las versiones difundidas en internet apuntan a que Valery Carranza sería la atleta eliminada este domingo 1 de marzo. La integrante del Equipo Azul estaría en riesgo junto a Natali Brito, mientras que por el lado rojo las competidoras comprometidas serían Ella Bucio y Karol Rojas, lo que anticipa un duelo cerrado en el circuito de eliminación.

Sin embargo, es importante subrayar que hasta el momento se trata únicamente de especulaciones. El resultado definitivo dependerá del rendimiento en el circuito y la efectividad en la zona de tiros, factores que históricamente han definido eliminaciones en cuestión de segundos.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La temporada ha estado marcada por una alta exigencia física y varias salidas por lesión, además de eliminaciones directas en duelo. Hasta el 22 de febrero, la lista incluye a Samanta Rodríguez, Karen Núñez, Alex Sotelo, Aristeo Cázares (lesión), Andrea Álvarez, Antonio Flores, Paola Peña (lesión), Michell Tanori, Luis Avilés, Vanessa López, Mau Wow, Edna Carrillo, Heber Gallegos, Thayli Suárez, Josué Menéndez (salud), Jair Cervantes, Melisa, Adrián Medrano, José Ochoa, Emilio Rodríguez, Natali Brito y Alejandro Aguilera.

Cada salida ha reducido el margen de maniobra de los equipos, elevando la presión interna y obligando a ajustar alineaciones estratégicas conforme avanza la competencia hacia sus semanas más determinantes.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

El Duelo de Eliminación se transmitirá este domingo 1 de marzo a las 8:00 pm, tiempo del centro de México, por Azteca Uno. La emisión también estará disponible en la plataforma digital y aplicación oficial de TV Azteca, donde puede seguirse en tiempo real. Será durante esa transmisión cuando se confirme oficialmente qué atleta abandona la temporada, en una jornada que suele definirse hasta el último lanzamiento.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

El Equipo Rojo continúa en competencia con Benyamin Saracho, César Villaluz, Humberto Noriega, Ella Bucio, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, Karol Rojas y Mario Osuna, un grupo que ha mostrado solidez en circuitos de resistencia y buen porcentaje en tiros bajo presión.

Por su parte, el Equipo Azul mantiene con vida a Koke Guerrero, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Dana Castro, Katia Gallegos, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo, quienes buscan sostener el ritmo competitivo en una temporada donde cada eliminación redefine el camino hacia la final.

Te puede interesar