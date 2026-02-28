Guastatoya vs Comunicaciones, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Un partido clave para las aspiraciones de ambos en la lucha por la permanencia.

En el inicio de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, Guastatoya y Comunicaciones protagonizan un duelo cargado de tensión en el Estadio David Cordón Hichos, con puntos que valen más que tres unidades. El Pecho Amarillo busca sostener su fortaleza como local y seguir tomando distancia en la tabla acumulada, mientras que los Cremas llegan motivados tras su triunfo en el Clásico 336, decididos a confirmar su levantada también fuera de casa. La lucha por la permanencia y la pelea en la parte alta se cruzan en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

El encuentro podrá verse en vivo y en exclusiva a través de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa con la mejor cobertura, análisis previo y seguimiento minuto a minuto. Aquí encontrarás todos los detalles del compromiso, alineaciones confirmadas y las incidencias más importantes de un choque clave en la recta inicial del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Comunicaciones hoy sábado 28 de febrero?

El partido entre Guastatoya y Comunicaciones, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se disputará este sábado 28 de febrero a partir de las 16:00 horas de Guatemala en el Estadio David Cordón Hichos.

Guastatoya vs Comunicaciones: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa del partido, incluyendo cobertura minuto a minuto, alineaciones y las principales incidencias del duelo.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Comunicaciones: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Guastatoya ni Comunicaciones cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los elegidos por Pablo Centrone y Marco Antonio Figueroa son los siguientes:

Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín, Víctor Armas; Yordin Hernández, Ariel Lon, Keyshwern Arboine; Nelson García, Santiago Gómez y Denilson Sánchez. DT: Pablo Centrone.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Erick González, Walter García, José Pinto, Ernesto Monreal, José Gálvez; Marco Domínguez, Karel Espino, Dairon Reyes; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Marco Antonio Figueroa.

