Real Madrid vs Getafe en vivo: horario y dónde ver la jornada 26 de LaLiga 2026

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con la obligación de ganar para no perder más terreno en la pelea por LaLiga. Tras avanzar a los octavos de final de la Champions League al eliminar al Benfica en una serie marcada por la polémica en torno a los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni hacia Vinicius Jr, el equipo blanco ahora centra su atención en el torneo doméstico.

En el campeonato local, los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan golpeados luego de caer 2-1 ante Osasuna, resultado que les costó el liderato. El Barcelona ya hizo su tarea al vencer 4-1 al Villarreal y amplió la diferencia a cuatro puntos, 64 por 60.

Además, el contexto no es sencillo para el conjunto merengue debido a las bajas. Kylian Mbappé continúa con molestias en la rodilla derecha y podría estar fuera varias semanas, mientras que Raúl Asencio no estará disponible tras el fuerte choque sufrido ante el Benfica. Ante un Getafe que se siente cómodo en bloque bajo y que pelea por consolidarse lejos del descenso, el Madrid necesita una victoria para mantenerse en la lucha por el título.

💪 ¡Preparándonos para recibir al Getafe! pic.twitter.com/gWeqMKx5BL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 28, 2026

Horario y dónde ver Real Madrid vs Getafe el partido de la jornada 26 de LaLiga 2026?

El encuentro entre Real Madrid y Getafe se disputará este lunes 2 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El balón comenzará a rodar a las 14:00 horas de México y Centroamérica, mientras que en Colombia el partido iniciará a las 15:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de las plataformas oficiales que cuentan con los derechos de LaLiga en cada país. En México la podrás seguir a través de Sky Sports en diversos sistemas de televisión de paga, IZZI, por ejemplo.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Getafe

El Real Madrid afrontará el compromiso con bajas sensibles. Kylian Mbappé continúa con molestias en la rodilla derecha y podría estar fuera varias semanas, mientras que Raúl Asencio no estará disponible tras el golpe sufrido ante el Benfica.

Posible alineación del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Güler, Tchouameni, Camavinga, Gonzalo y Vinícius.

Posible alineación del Getafe: Soria; Duarte, Romero, Abqar; Femenía, Milla, Arambarri, Juan Iglesias; Mario Martín; Luís Vázquez y Satriano.

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Getafe en LaLiga

El historial reciente favorece al conjunto merengue. En la primera vuelta de la presente temporada, el Madrid se impuso 0-1 con gol de Mbappé al minuto 80 en un duelo que terminó con dos expulsiones para el Getafe.

Getafe 0-1 Real Madrid | 2025-2026

Getafe 0-1 Real Madrid | 2024-2025

Real Madrid 2-0 Getafe | 2024-2025

Getafe 0-2 Real Madrid | 2023-2024

Real Madrid 2-1 Getafe | 2023-2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Getafe y cuánto paga?

De acuerdo con diversas fuentes, el Real Madrid parte como favorito con momio de -275. El empate se ubica en +233, mientras que una victoria del Getafe paga +850. En términos prácticos, si metes 100 pesos al triunfo del Real Madrid, la ganancia sería de 136.37 pesos. Si eliges el empate, obtendrías 475 pesos, y si el Getafe da la sorpresa, el pago ascendería a 950 pesos.

