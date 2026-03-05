André Jardine cree en el resurgimiento del América: “Le daremos la vuelta”

El técnico del América busca las soluciones que cambien el rumbo de las Águilas, tras la derrota con los Bravos de Juárez

Dentro de su preocupación, el técnico del América, André Jardine, se mostró confiado en que su equipo superará el mal momento que atraviesa tras la derrota 2-1 frente a FC Juárez en la jornada 9 del Clausura 2026. En la conferencia posterior al partido, el estratega brasileño destacó que, a pesar de los obstáculos, las Águilas encontrarán la manera de darle la vuelta a la situación, pues su objetivo sigue siendo estar entre los primeros ocho de la tabla para luchar por el título.

“El torneo pasado, el City se quedó muchos partidos sin triunfar, con todo lo que tiene, nosotros estamos pasando por un momento difícil, le daremos la vuelta ayudándonos y apoyándonos, le daremos la vuelta, el objetivo es pasar entre los primeros ocho, ya conocemos la historia, peleamos por el título aunque no entramos, si la Liguilla es ahora, tendríamos un gran problema, pero a tiempo para encontrar el funcionamiento, vamos a ver si llegando entre los ocho, seremos competitivos para pelear por cosas grandes”, aseguró Jardine.

Sin embargo, la derrota dejó varias preocupaciones, especialmente por las lesiones que afectan a su plantel. Víctor Dávila sufrió una grave lesión en la rodilla que podría tener consecuencias graves, y otros jugadores como Isaías Violante y Brian Rodríguez también enfrentaron problemas físicos. Sobre la situación de Dávila, Jardine comentó: “Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio”. También explicó que Brian Rodríguez no inició debido a una pequeña molestia y que su recuperación es clave. A pesar de los contratiempos, el técnico afirmó que el equipo está trabajando día y noche para salir de la crisis: “No busco estos adjetivos, crisis o no, estamos en un problema, trabajamos día y noche para salir adelante y volver a la victoria que este grupo está acostumbrado”.

El estratega reconoció que el funcionamiento del equipo no ha sido el ideal, especialmente por las ausencias y la falta de continuidad en los 11 titulares. “Desde el inicio del torneo no conté con todos, con dificultades del funcionamiento”, comentó, refiriéndose a las lesiones y las rotaciones necesarias debido a los partidos seguidos. Sin embargo, Jardine confía en que, con el regreso de jugadores clave como Zendejas y Henry Martín, el equipo podrá mejorar y empezar a conseguir los resultados esperados. “Vamos a ver si, llegando entre los ocho, seremos competitivos para pelear por cosas grandes”, añadió el técnico, quien confía en que la recuperación del equipo está cerca.

Finalmente, Jardine destacó que, aunque las Águilas atraviesan un momento complicado, el grupo sigue mostrando liderazgo. “Este grupo ya demostró tener líderes importantes”, afirmó, mencionando a jugadores como Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Ricardo Lainez, quienes han asumido responsabilidades dentro del campo. A pesar de los problemas, el técnico confía en que el equipo revertirá la situación y buscará los tres puntos contra Querétaro en el siguiente partido. “El problema no es este, es funcionamiento, condición física, ausencias, el cúmulo de partidos no te deja entrenar”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: