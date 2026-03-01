Pico y placa en Bogotá para este lunes, 2 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Publicado por Redacción Claro Sports

Conozca los números de las placas que no podrán transitar como lo hacen normalmente en la capital colombiana.

Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La medida de pico y placa en Bogotá es un mecanismo de gestión de la movilidad diseñado para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Desde enero de 2022, esta restricción se aplica de lunes a viernes en jornada continua, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y se basa en la terminación del último dígito de la placa del vehículo

¿Qué vehículos tienen pico y placa este lunes, 2 de marzo de 2026, en Bogotá?

Para la jornada de este lunes, los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 y/o 5 no podrán movilizarse durante gran parte del día por las diferentes vías de la ciudad.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es habitual, las medida del pico y placa rige desde las 6:00 de la mañana y culmina sobre las 9:00 de la noche.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

En dado caso que un conductor sea pillado fuera de base, la multa económica a cancelar será de 633.200 pesos colombianos. No obstante, la consecuencia más incómoda es que el vehículo será llevado a los patios, tema que se vuelve engorroso por los trámites para liberarlo y genera costos adicionales por grúa y parqueadero en el establecimiento.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de mañana en Bogotá?

Por supuesto. Hay excepciones a la regla si usted requiere de una solicitud urgente para usar el carro. En caso de pagar el día de excepción, o si su carro es eléctrico, no infringe la norma. Así mismo, los vehículos de prensa, servicios médicos, seguridad, transporte de personas en condición de discapacidad y demás, indiscutidamente no necesitan cumplir con la medida.

