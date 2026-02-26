Fernando Batista será el entrenador de Costa Rica: ¿Por qué se definió su elección?

La decisión se tomó en una sesión realizada en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol.

Batista dirigirá a Costa Rica | Fuente: @SeleVinotinto

La Federación Costarricense de Fútbol definió al nuevo seleccionador nacional tras varias semanas de análisis. El argentino Fernando ‘Bocha’ Batista fue el nombre elegido por el Comité Ejecutivo para asumir el proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales de la Tricolor.

La decisión se tomó en una sesión realizada en la sede federativa, donde los dirigentes revisaron los informes finales y las entrevistas presenciales efectuadas a los candidatos. El proceso incluyó valoración técnica y proyección a mediano plazo.

Elección tras votación interna

La votación final se redujo a dos aspirantes: Robert Moreno y Fernando Batista. El resultado fue 6-3 a favor del entrenador argentino, inclinando la balanza en una elección que generó debate interno.

Tras la definición, la Federación inició el contacto con el entorno del técnico para comenzar la etapa de negociación. El acuerdo todavía no está firmado, pero la dirigencia avanzará en los próximos días para oficializar la contratación.

Negociación y próximos pasos

Entre los puntos a definir están el salario, la duración del contrato y la conformación del cuerpo técnico. Batista llegaría acompañado por un grupo de trabajo amplio, aspecto que también forma parte de las conversaciones.

El perfil buscado por la Federación apuntaba a un entrenador con experiencia en selecciones y manejo de procesos cortos entre fechas FIFA. Batista cumple con ese recorrido tras dirigir combinados juveniles y mayores en el ámbito internacional.

La designación se produce en un momento clave del calendario. Costa Rica tiene programados amistosos el 27 y 31 de marzo en Amán, capital de Jordania, frente a Jordania e Irán.

El objetivo federativo es cerrar el acuerdo cuanto antes para que Fernando Bocha Batista pueda liderar esos compromisos y comenzar formalmente su ciclo al frente de la selección nacional.

Te puede interesar