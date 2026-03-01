Pato O’Ward sufre en la qualy y largará octavo en el arranque de IndyCar 2026

El subcampeón de 2025 había mostrado ritmo sólido en prácticas, pero no logró trasladar todo su potencial al momento decisivo

Pato O’Ward partirá octavo en St. Petersburg | Imago7

La temporada 2026 de la IndyCar comenzó en las calles de St. Petersburg con una clasificación intensa y varios contrastes. El mexicano Pato O’Ward arrancará desde la octava posición tras una sesión que dejó sensaciones encontradas para el piloto de Arrow McLaren. El subcampeón de 2025 había mostrado ritmo sólido en prácticas, pero no logró trasladar todo su potencial al momento decisivo.

O’Ward superó la primera ronda tras ubicarse segundo en su grupo con un tiempo de 1:00.9405, apenas a una décima del mejor registro marcado por Marcus Ericsson. Sin embargo, en la segunda fase apareció un problema en el segundo sector, donde registró un 23.66 que comprometió su vuelta. Ese parcial lo relegó al octavo puesto en la Ronda 2, dejándolo fuera del Fast Six y sin posibilidad de pelear por la pole.

La historia evocó lo ocurrido en 2025, cuando una clasificación adversa condicionó su desempeño dominical. El panorama para Arrow McLaren se tornó más complejo con Christian Lundgaard, quien terminó último en la segunda ronda, evidenciando que el monoplaza todavía requiere ajustes para aspirar a los puestos de privilegio.

En contraste, Scott McLaughlin se quedó con la pole position al firmar un 1:00.5426 en el Fast Six al volante del Penske número 3. El neozelandés dominó cada segmento de la clasificación y confirmó la fortaleza histórica del equipo en este circuito callejero. Marcus Ericsson y el novato Dennis Hauger completaron el top tres, dando forma a un arranque de campaña con matices inesperados.

Por su parte, Álex Palou partirá desde la cuarta posición con un registro de 1:00.6842, a poco más de una décima de la punta. El tetracampeón parte desde un sitio estratégico, recordando que el año pasado inició octavo y terminó llevándose la victoria, lo que alimenta sus opciones de repetir protagonismo.

Finalmente, Mick Schumacher cerró su primera clasificación en la categoría en el undécimo puesto del Grupo 1 con Rahal Letterman Lanigan Racing, aún en proceso de adaptación. También destacó el regreso competitivo de Romain Grosjean, quien accedió al Fast Six y finalizó sexto, a ocho décimas del mejor tiempo. La parrilla quedó definida para una carrera que promete estrategia, ritmo y resistencia en las calles de Florida.

