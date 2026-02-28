David Alonso muestra buen ritmo en Buriram y saldrá entre los diez primeros

El colombiano mostró buen ritmo en Buriram y saldrá entre los diez primeros, listo para pelear por los puestos de punta.





David Alonso, Moto 2 | Reuters.

El australiano Senna Agius se quedó con la pole position del Gran Premio de Tailandia de Moto2 tras firmar el mejor tiempo en el circuito de Buriram. En una clasificación muy disputada, el colombiano David Alonso mostró un rendimiento competitivo y logró ubicarse dentro de las primeras diez posiciones para la carrera del domingo.

Agius detuvo el cronómetro en 1:34.576, registro que le permitió superar por apenas 28 milésimas al español Izan Guevara, mientras que su compatriota Daniel Holgado completó la primera fila de salida. La lucha por los mejores tiempos comenzó con Alonso López como primer referente (1:35.923), pero rápidamente fue desplazado por un grupo de pilotos que incluía al turco Deniz Öncü, el italiano Tony Arbolino, el neerlandés Zonta van den Goorbergh y el propio Alonso.

El ritmo elevado marcó el inicio de la sesión y provocó constantes cambios en la tabla. Öncü se mantuvo como referencia durante varios minutos, seguido de cerca por Alonso, Arbolino y el japonés Taiyo Furusato, quienes integraban el grupo de punta antes del primer ingreso a boxes.

En la segunda salida a pista, con neumáticos frescos, Alonso López mejoró su registro y escaló hasta la cuarta plaza. Posteriormente, el español Arón Canet logró ubicarse tercero en los instantes finales, asegurando su paso a la segunda clasificación junto a Daniel Muñoz, Öncü y David Alonso, dejando fuera a López por apenas 29 milésimas.

Ya en la Q2, el colombiano Alonso marcó la primera referencia con un tiempo de 1:34.867, apenas una milésima más rápido que el indonesio Mario Aji. Sin embargo, los registros continuaron bajando: el español Iván Ortolá tomó momentáneamente la punta con 1:34.693 y luego Holgado mejoró hasta 1:34.625.

El golpe definitivo llegó cuando Agius registró 1:34.576, tiempo que resultó inalcanzable para sus rivales. Guevara quedó segundo a escasas milésimas y Holgado completó la primera línea. En la segunda fila partirán Ortolá, Celestino Vietti y Collin Veijer, mientras que la tercera estará conformada por Manuel González, Filip Salač y Mario Aji.

David Alonso tomará la salida desde la cuarta línea junto al español Ángel Piqueras y el japonés Ayumu Sasaki, con la expectativa de protagonizar una remontada que lo acerque a los puestos de honor en el Gran Premio de Tailandia. Su desempeño en clasificación dejó buenas sensaciones y lo posiciona como un piloto a seguir en la competencia dominical.

Te puede interesar: