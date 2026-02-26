Las posibles razones por las que Figueroa no habla ante la prensa

Las posibles causas de su silencio ante los medios.

Al término de la gran victoria de Comunicaciones sobre Municipal, en una nueva edición del clásico del fútbol grande de Guatemala, por la jornada 9 del Clausura 2026, se esperaba que en la sala de conferencias de prensa se hiciera presente Marco Antonio Figueroa, director técnico de los ‘cremas’. Sin embargo, eso no pasó y de esa manera se cumplieron cinco jornadas sin conocer el análisis del chileno.

La gran pregunta de propios y ajenos es, ¿por qué? Nadie ha hecho oficial el motivo por el cual el director técnico decidió no intercambiar con la prensa al término de los partidos del equipo. La última vez que el entrenador brindó una conferencia de prensa fue el pasado 31 de enero, al término de la derrota de Comunicaciones a manos de Xelajú por 2 a 0 en calidad de visitante.

Lo primero que se dijo fue que Figueroa estaba molesto con las preguntas de la prensa, y como la cosa no iba bien en términos de resultados, prefería no exponerse para evitar malas interpretaciones. El caso fue que, aparentemente, no es obligatorio que preste testimonio al término de los partidos, algo que en algunas ligas sí es obligación por reglamento.

Por otro lado, también trascendió que el técnico entiende que los protagonistas son los jugadores y ellos, nadie mejor que ellos, son los idóneos para salir a prestar testimonios y verse representado. Algunos de los jugadores supieron ser cuestionados en off para saber por qué el técnico no hablaba y no dijeron mucho al respecto, más que era una decisión personal.

En cualquier caso, mientras los jugadores atendían a la prensa y celebraban con la afición, el técnico Marco Antonio Figueroa volvió a marcharse sin brindar declaraciones. No es la primera vez que sucede. El “Fantasma” ha optado por el silencio en varias jornadas recientes, tanto de local como de visitante, y su ausencia ante los micrófonos empieza a interpretarse como algo más que una simple casualidad.

Mientras tanto, el silencio del Fantasma Figueroa sigue dando de qué hablar. Algunos lo interpretan como una cábala que coincide con los buenos resultados; otros recuerdan que la polémica ha acompañado históricamente al estratega chileno. Lo cierto es que en Comunicaciones no solo se gana en la cancha: también se juega el clásico fuera de ella. Y por ahora, el Fantasma ha decidido que su mejor mensaje es el silencio.

El gol y la palabra de la noche: Wilson Pineda

Si Figueroa eligió el mutismo, Wilson Pineda asumió el protagonismo. El defensor crema no solo marcó el gol de la victoria, sino que también habló con emoción tras el partido. “El clásico se juega como una final; son partidos distintos, diferentes, en los que sabemos que la intensidad es muy alta”, expresó. Para él, los tres puntos eran fundamentales no solo por la rivalidad, sino por lo que representan en la lucha por escalar posiciones y alejarse del descenso.

Pineda también recordó el proceso complicado que vivió tras una lesión. “Hemos pasado un proceso muy difícil y complicado… después de una lesión cuesta recuperar el ritmo”, reconoció. Sin embargo, destacó que el trabajo constante lo llevó a este momento. Sobre su gol, fue claro: “No soy un jugador de muchos goles, pero creo que son anotaciones muy importantes para mí y para mi carrera”. El tanto no solo inclinó el clásico, sino que reforzó su confianza y la del grupo.

