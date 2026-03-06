Lindsey Vonn comienza su recuperación: “Sin duda, son tiempos difíciles, pero sigo agradecida”

La esquiadora estadounidense dejó el hospital y comenzó su proceso de rehabilitación tras casi perder la pierna en Milano Cortina 2026

Lindsey Vonn inició su recuperación tras la lesión que sufrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La esquiadora estadounidense dejó el hospital después de varias intervenciones médicas que buscaron estabilizar su pierna tras la caída que vivió durante la competencia.

Han pasado 25 días desde el accidente que provocó su ingreso al hospital. A través de sus redes sociales, la campeona olímpica compartió un video donde muestra parte del trabajo que realiza en el gimnasio como parte de su proceso de rehabilitación.

En las imágenes se observa a Vonn realizando ejercicios con peso y levantándose de una silla. El registro marcó una etapa en su recuperación, ya que la atleta continúa trabajando para recuperar movilidad y fuerza en la pierna afectada.

La estadounidense explicó que el proceso de recuperación continúa y que mantiene el enfoque en su rehabilitación diaria. “Sin duda, son tiempos difíciles, pero sigo agradecida. Estoy trabajando duro. El único objetivo es recuperarme. Día a día”, escribió en su cuenta de Instagram.

La gravedad de la lesión fue mayor de lo que inicialmente se pensaba. Vonn explicó que el diagnóstico fue más complejo que una fractura simple en la pierna izquierda. “Mi lesión fue mucho más grave que una simple fractura de pierna”, señaló.

La esquiadora explicó que compitió con el ligamento cruzado roto y que durante la caída se fracturó la tibia. Mientras permanecía hospitalizada, sufrió un síndrome compartimental que afectó el flujo sanguíneo en la zona afectada.

Según explicó, la intervención médica fue clave para evitar una amputación. “El doctor me salvó de la amputación. Siempre digo que todo tiene una razón… Me siento muy afortunada y agradecida con él”, expresó la atleta.

El proceso de recuperación tomará tiempo antes de que pueda volver a competir. De acuerdo con lo estimado por su equipo médico, Vonn tendrá cerca de un año de rehabilitación antes de intentar regresar a las pistas.

