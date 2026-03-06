Sebastián Montoya inicia en Melbourne la temporada 2026 de Fórmula 2 Fecha y hora de su debut

Todo lo que debes saber sobre el inicio de temporada del colombiano en la Fórmula 2.

Este fin de semana comienza una nueva temporada del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en el circuito temporal del Albert Park de Melbourne, Australia, escenario de la primera fecha doble del calendario.



Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, afrontará su segunda temporada en la categoría al mando del monoplaza #11 del equipo Prema Racing. En 2025 finalizó en la duodécima posición del campeonato con 91 puntos y tres podios. El colombiano, próximo a cumplir 21 años, manifestó su entusiasmo por el inicio del nuevo año competitivo.



“Es un año de grandes responsabilidades. La temporada pasada tuvo altibajos, pero ahora contamos con mayor experiencia y el objetivo es pelear por los primeros lugares. Australia es un evento especial y queremos estar en la lucha por el podio”, señaló el piloto Claro.



El circuito de Albert Park tiene una longitud de 5,278 kilómetros y es un trazado urbano semipermanente que ofrece poco margen de error frente a los circuitos tradicionales. Sus condiciones de alta exigencia, combinadas con curvas de alta velocidad, cambios de dirección y niveles de adherencia variables, hacen que la gestión de los neumáticos y el desempeño en clasificación sean factores determinantes.

En el equipo Prema Racing, Montoya tendrá como compañero al español Mari Boya, quien debutará en la Fórmula 2. Boya cuenta con experiencia previa en Albert Park durante su paso por la Fórmula 3, lo que será clave en su proceso de adaptación a la categoría.



La Fórmula 2 celebra 10 años



Desde su temporada inaugural en 2017, la Fórmula 2 ha consolidado su papel como la principal plataforma de desarrollo hacia la Fórmula 1. En sus primeras nueve temporadas, 22 pilotos han dado el salto a la máxima categoría, entre ellos Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y el actual campeón mundial de F1 2025, Lando Norris.



A esta lista se suman nombres como Alex Albon, Liam Lawson, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli, el campeón de F2 2024 Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y el debutante en la F1 2026, Arvid Lindblad. Actualmente, 12 pilotos de la parrilla de Fórmula 1 provienen de la Fórmula 2, ratificando su estatus como la vía competitiva hacia la élite del automovilismo.



Fechas y horas del debut de Sebastián Montoya en la temporada 2026 de la F2



La carrera de sprint se disputará el sábado (viernes en Colombia) a 23 vueltas, y la estelar, la feature race, el domingo (sábado en Colombia) a 33 giros, mientras que la calificación se llevará el jueves en la noche colombiana.

Calificación:

Jueves 5 de marzo. 22:55 hora colombiana

Carrera Sprint:

Viernes 6 de marzo. 22:10 hora colombiana

Carrera Feature:

Sábado 7 de marzo. 19:25 hora colombiana

