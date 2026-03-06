Querétaro vs América en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 10 de Liga MX 2026

Duelo de necesitados protagoniza la jornada 10 del Clausura 2026. Ambas escuadras llegan a su compromiso con derrotas a cuestas.

Las Águilas no quieren hilvanar otra derrota

La jornada 9 del Clausura 2026 llegó a su fin este fin de semana, y rápidamente la Liga MX regresa con intensa actividad para la fecha 10. Las Águilas del América llegan con urgencia de sumar puntos, y buscarán hacerlo en la cancha de los Gallos de Querétaro.

Las dos escuadras están con urgencia de sumar unidades, al encontrarse en la segunda parte de la tabla general. Los capitalinos vienen de caer a media semana ante el FC Juárez, recibiendo así un golpe de realidad. Ahora, los de André Jardine tienen 11 puntos y se ubican en la novena posición de la tabla general, comprometiendo mucho sus opciones de Liguilla.

Por su parte, los queretanos atraviesan un peor momento. Los pupilos de Esteban González solo acumulan 6 unidades y están atorados en la decimoséptima posición, lo que los tiene con la obligación de aprovechar el mal momento de sus rivales y ganar en casa.

¿Quién transmite en vivo el Quérétaro vs América y dónde ver el partido de este 7 de marzo?

El partido lo podrás disfrutar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se desarrollará en la cancha del Estadio La Corregidora.

Alineaciones probables del Quérétaro vs América para la jornada 10 del Clausura 2026

Estos serían los elementos elegidos por Esteban González y por André Jardine para encarar su encuentro de la fecha 10 del Clausura 2026.

Gallos de Querétaro: Guillermo Allison, Jaime Gómez, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Santiago Homenchenko, Carlo García, Fernando González, Jhojan Julio, Mateo Coronel, Ali Ávila

Club América: Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, José Zúñiga

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Querétaro vs América

En los últimos cinco encuentros entre ambas escuadras, fueron los capitalinos los que salieron con la mano en alto, sin embargo, en los últimos dos solo han anotado gol en una ocasión, lo que refleja la merma a la ofensiva que han tenido los azulcremas en los últimos cotejos.

Jornada 4 | América 1-0 Querétaro | 09/08/25 | Apertura 2025

Jornada 1 | Querétaro 0-1 América | 10/01/25 | Clausura 2025

Jornada 2 | América 3-1 Querétaro | 12/07/24 | Apertura 2024

Jornada 2 | América 2-0 Querétaro | 20/01/24 | Clausura 2024

Jornada 2 | Querétaro 1-2 América | 20/09/23 | Apertura 2023

Además, ambas escuadras llegan tras dolorosas derrotas. Los Gallos cayeron 4-0 en Monterrey ante los Rayados, mientras que el América cayó en casa por 1-2 ante el FC Juárez.

