Omar Pérez, del susto por el infarto al mensaje de Néstor Lorenzo

El exjugador argentino e ídolo de Independiente Santa Fe habló días después del fuerte susto que vivió.

Omar Pérez, exjugador de Santa Fe / Vizzor Image.

Hace un par de semanas Omar Sebastián Pérez Marcos vivió un fuerte susto, uno de los mejores extranjeros que ha jugado en el Fútbol Profesional Colombiano en la historia presentó una molestia en el corazón, por fortuna el argentino se trasladó rápidamente a un centro médico en Bogotá, días después fue dado de alta y se recupera en el seno de su hogar.

El exjugador y ahora empresario habló con Olé y entregó detalles de lo que fueron estos momentos de tensión que vivió de la mano con su familia: “Ese día, por la mañana fui al gimnasio y estuve trabajando con uno de los profes. Mi hijo Franco, el que juega en Boca, debutaba en la Reserva. Entonces, como terminé temprano, aproveché y me fui al sauna para hacer un poco de tiempo y esperar el partido”.

“Ahí sentí el primer síntoma, algo que no me había pasado nunca en mi vida: un dolor fuerte en el pecho. En ese momento le avisé al cuidador. Entonces él fue y llamó a un doctor. Le respondieron que podía llegar en 30 ó 40 minutos. Y yo pensé: “No, me voy directamente a la clínica. A ver si es algo grave”. “Esa fue una muy buena decisión”, agregó.

Lo que pasaba por su mente en ese momento

“Pensé en muchas cosas… En mi familia y mis hijos por sobre todo. También entendí que la vida se te pasa en un segundo. De repente te encontrás en una posición en la que no podés hacer absolutamente nada. Lo único que me quedaba era rezar y pedirle a Dios que todo estuviera bien”.

“Yo vengo de una situación fuerte por el cáncer de mama de mi esposa. Esa palabra te lleva a una situación extrema, ¿no? Lo mismo pasa cuando te dicen infarto. Tiene mucha potencia, pero no significa todo lo que la mayoría de las personas entienden. De hecho, yo también lo imaginaba como algo mucho más masivo. Eso llevó a que mucha gente me escribiera, y me sigue escribiendo, sin entender exactamente qué es un infarto”.

Los mensajes de todo el entorno futbolero y Néstor Lorenzo…

“Mucha gente me escribió, de hecho tengo miles de mensajes sin leer aún. Hay gente con la que tuve una relación muy especial en tiempos de Argentina, de Boca, de mi infancia en Santiago del Estero. Incluso personas como Néstor Lorenzo, el DT de la Selección Colombia, que me invitó a comer. Son esos mensajes especiales que significan mucho, más allá de que hayan pasado años sin tener una conversación. Sin embargo, están ahí y si tienen mi contacto es porque alguna vez hubo un vínculo”, añadió.

Lo que significa Santa Fe y su gente

“Se dio por diferentes cuestiones. Estar en un club como Independiente Santa Fe, con un equipo que ganó una Copa Sudamericana con un presupuesto bajo; haber ido a Japón y quedar campeón sin que te conozcan demasiado; haber ganado nueve títulos… Yo no me lo imagino de esa forma, pero la gente me lo demuestra constantemente. Vienen a la parrilla que tengo en Colombia, me dan un abrazo, me piden una foto y me agradecen todo lo que vivimos durante ocho o nueve años”, sentenció.

Omar Sebastián Pérez cuenta con una parrilla/ restaurante y Academia de Fútbol en el municipio de Chía, Cundinamarca; desde allí ha sabido construir un patrimonio económico y familiar, en sus planes nunca estuvo regresar a Argentina. 2 de sus hijos (Thiago y Franco) optaron por seguir los pasos de su padre y juegan en clubes argentinos en divisiones inferiores.

