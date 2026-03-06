Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Cuándo es, dónde y qué equipos lo juegan? Guía completa
Conoce las fechas, sedes y equipos de la sexta edición del World Baseball Classic
- Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos y grupos
- ¿Cuándo juega México en el Clásico Mundial?
- Los rosters de jugadores de los 20 equipos del Clásico Mundial
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está en marcha y las primeras historias del torneo comienzan a tomar forma. El Grupo C abrió la actividad con resultados que empiezan a marcar el rumbo del sector: Australia se colocó al frente con dos victorias, mientras que Chequía inició con dos derrotas, lo que complica su panorama en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Con selecciones de distintos continentes y un formato que reúne a algunas de las principales figuras del béisbol internacional, el torneo vuelve a captar la atención de los aficionados. A medida que avanzan los juegos de la fase inicial, muchos seguidores buscan conocer cuándo se juega el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en qué sedes se disputa y qué equipos participan, por lo que aquí te presentamos una guía completa para seguir el campeonato.
¿Qué equipos juegan el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
La sexta edición del World Baseball Classic será la más grande de la historia, ya que tendrán 20 equipos. La mayoría de los equipos calificaron (16) por terminar entre los cuatro primeros de su grupo en la edición 2023 del Clásico Mundial. Los cuatro restantes llegaron vía el torneo clasificatorio y todos ya tienen experiencia previa en el torneo.
- Australia
- Brasil
- Canadá
- Chequia
- China Taipei
- Colombia
- Corea
- Cuba
- Estados Unidos
- Gran Bretaña
- Israel
- Italia
- Japón
- México
- Nicaragua
- Países Bajos
- Panamá
- Puerto Rico
- República Dominicana
- Venezuela
¿Cómo quedaron los grupos para el Clásico Mundial de Béisbol?
El formato del Clásico Mundial consiste en una primera ronda, en la que los 20 equipos son divididos en cuatro grupos. Cada novena disputará cuatro partidos, con los dos mejores avanzando a los cuartos de final.
- Grupo A | Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
- Grupo B | Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.
- Grupo C | Japón, Australia, Corea del Sur, Chequia y China Taipei.
- Grupo D | Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
¿Dónde se jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Un total de cuatro sedes recibirán partidos del Clásico Mundial de Béisbol, recibiendo la totalidad de los encuentros de un grupo. Así quedaron distribuidas las sedes:
- Grupo A | Sede Puerto Rico
- Grupo B | Sede Houston
- Grupo C | Sede Tokio
- Grupo D | Sede Miami
Tokio y Puerto Rico terminarán su participación en la primera ronda. Los cuartos de final serán solo en Miami y Houston, con las semifinales y la final en el parque de los Marlins en el sur de la Florida. En caso de pasar a cuartos, México seguiría jugando en el estadio de los Astros.
¿Cuándo y dónde será el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Los partidos darán inicio el 5 de marzo en Tokio. El día 6 comenzará la actividad en Houston, Miami y Puerto Rico. La final está programada para el 17 de marzo. Estos son los partidos por día:
- Miércoles 4 de marzo
- Grupo C | China Taipei 0-3 Australia
- Jueves 5 de marzo
- Grupo C | Chequia 4-11 Corea del Sur
- Grupo C | Australia 5-1 Chequía
- Partidos del 6 de marzo
- Grupo C | Japón vs China Taipei | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Panamá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs Venezuela | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | México vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Puerto Rico vs Colombia | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs República Dominicana | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Estados Unidos vs Brasil | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 7 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Chequia | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 6), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Corea del Sur vs Japón | Tokio | 5:00 a.m. ET, 4:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Canadá | Puerto Rico | 11:00 a.m. ET, 9:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Países Bajos | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Venezuela | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 8 de marzo
- Grupo C | China Taipei vs Corea del Sur | Tokio | 10:00 p.m. ET (del día 7), 9:00 p.m. CDMX
- Grupo C | Australia vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Cuba | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Países Bajos vs República Dominicana | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Gran Bretaña vs Italia | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Nicaragua vs Israel | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Panamá vs Canadá | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs México | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 9 de marzo
- Grupo C | Corea del Sur vs Australia | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Israel | Miami | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo A | Colombia vs Panamá | Puerto Rico | 12:00 p.m. ET, 11:00 a.m. CDMX
- Grupo B | Brasil vs Gran Bretaña | Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Cuba vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo D | Venezuela vs Nicaragua | Miami | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo B | México vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 10 de marzo
- Grupo C | Chequia vs Japón | Tokio | 6:00 a.m. ET, 5:00 a.m. CDMX
- Grupo D | Israel vs Países Bajos | Miami | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo A | Canadá vs Puerto Rico | Puerto Rico | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs Estados Unidos | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 11 de marzo
- Grupo A | Canadá vs Cuba | Puerto Rico | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- Grupo B | Italia vs México | Houston | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
- Grupo D | República Dominicana vs Venezuela | Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 13 de marzo (cuartos de final)
- C2 vs D1 | Miami | 6:30 p.m. ET, 5:30 p.m. CDMX
- A2 vs B1 | Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 14 de marzo (cuartos de final)
- B2 vs A1 | Houston | 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
- D2 vs C1 | Miami | 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CDMX
- Partidos del 15 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 16 de marzo (semifinales)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Partidos del 17 de marzo (final)
- En Miami | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
¿Cuántas veces ha ganado México el Clásico Mundial de Béisbol y todos los campeones?
La novena mexicana no está entre las tres que han sido campeonas en las cinco ediciones previas. Su mejor participación fue la anterior, cuando llegaron a semifinales y estuvieron a tres outs de eliminar a Japón, pero Shohei Ohtani inició el rally en la novena que eliminó al equipo mexicano. Estos fueron los campeones:
- 2003: Japón
- 2006: Japón
- 2009: Japón
- 2013: República Dominicana
- 2017: Estados Unidos
Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Cómo se definirán los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?
La ruta hacia el torneo de béisbol de Los Angeles 2028 ya está definida. La World Baseball Softball Confederation confirmó el sistema de clasificación y estableció cómo se repartirán los seis lugares disponibles en la próxima edición olímpica. Al tratarse del país anfitrión, Estados Unidos tiene su presencia asegurada, por lo que solo quedan cinco plazas por asignar. Esos boletos se distribuirán a través de distintos torneos internacionales en los próximos años.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá un papel determinante en el continente americano. De esa competencia saldrán dos clasificados olímpicos: los dos mejores equipos del continente en la clasificación final del torneo, sin contar a la selección estadounidense.
Además, el torneo Premier 12 de 2027 también otorgará dos plazas. En este caso, el reparto será regional: un boleto será para el mejor equipo asiático y otro para la mejor selección de Europa u Oceanía dentro de esa competencia.
El último lugar disponible se definirá en un Torneo Clasificatorio programado para 2028. En ese certamen no participarán selecciones del continente americano, ya que sus plazas se asignan previamente en el Clásico Mundial. De esta manera, el béisbol en Los Angeles 2028 contará con seis equipos: Estados Unidos como anfitrión y cinco selecciones que obtendrán su lugar a través del rendimiento en los torneos internacionales establecidos por la WBSC.