El mejor, el peor, la sorpresa y goleador de la primera rueda del Clausura 2026

En la previa del inicio de la segunda rueda.

Samayoa, Janderson y Reyes (Rojos X| Coban Facebook | Cremas X)

Disputadas las primeras once jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, y en la previa del inicio de la segunda, quedan expuestas varias cuestiones a analizar para de alguna manera, darle entidad a lo que nos pueda llegar a regalar la parte decisiva. Analizamos a continuación cuál ha sido el mejor equipo, el más flojo y las sorpresas, tanto para bien como para mal.

El mejor: Comunicaciones

Quizás, el análisis más sencillo de llevar adelante. Comunicaciones, de acuerdo a lo que expone la tabla de posiciones, ha sido el mejor equipo de la primera rueda quedando como líder con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y tres derrotas. Anotó 19 goles, le hicieron 16, y solo en ese ámbito es que queda en desventaja para con la mayoría ya que si diferencia de gol es poca.

Si bien tuvo un comienzo de torneo complicado en términos de irregularidad, se fue acomodando y llegó al tramo final de la primera rueda ganándole el clásico a Municipal y tras ello hilvanando dos victorias más para completar tres seguidas, algo que el equipo no lograba desde abril de 2025, última vez que había podido ganar tres veces seguidas.

El peor: Mictlán

El equipo de Mictlán marcha último en la tabla de posiciones con tan solo 9 puntos producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, y la realidad es que sufrió un cambio de entrenador para agravó la situación. Flavio Rego Da Silva dejó el cargo tras la derrota contra Cobán Imperial el pasado 8 de febrero, que en ese momento significaba la tercera seguida y por ende entendiendo que su ciclo estaba terminado.

Lo curioso es que los ‘conejos’, de la mano del gran Willy Fajardo, habían iniciado el torneo dando el gran golpe al superar a Municipal, e igualando luego con Guastatoya. Pero, tras dos muy buenas presentaciones entraron en una maña de resultados que duró cuatro jornadas más.

Diego Casas celebra su gol contra Achuapa. (Marquense Facebook)

Sorpresa: Antigua

Si bien los ‘coloniales’ no es que vayan últimos, por haber iniciado en calidad de bicampeones de los últimos dos torneos, con una plantilla de primer nivel y mucho a su favor, sorprendieron de manera poco feliz por el flojísimo inicio. Recién consiguió su primer triunfo en la sexta jornada del Clausura sobre Aurora, y cuando parecía que se recuperaba, perdería la posterior jornada contra Municipal.

Tras la cuarta derrota en 7 partidos, finalmente levantó con Guastatoya, empató luego frente a Malacateco y tras derrotas a Achuapa por la mínima se metió entre los primeros ocho de la tabla de posiciones, quedando 7° con 13 puntos. El equipo encarará la segunda rueda sabiendo que no puede teclear.

Goleador

El máximo artillero hasta la fecha es el uruguayo Diego Casas con 7 gritos. Curiosamente, pese a ser quien más goles anotó, no pudo ayudar de la mejor manera a su equipo, el Deportivo Marquense. Los Leones no están en un buen presente, iniciarán la segunda ronda

Por otro lado, los que vienen por detrás son el argentino Nicolás Martínez, de Deportivo Mixco, y el brasileño Janderson Pereira, con seis. Con cinco aparecen Willy Fajardo y el colombiano Duarte, de Comunicaciones.

