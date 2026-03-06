Juegos Paralímpicos de Invierno en vivo: Ceremonia de Inauguración de Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 inicia oficialmente con una ceremonia de apertura que combinará música, espectáculo y el desfile de los atletas paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 iniciarán oficialmente con la ceremonia de inauguración, un evento que marcará el comienzo de diez días de competencia en distintas sedes de Italia y reunirá a algunos de los mejores atletas paralímpicos del mundo en disciplinas sobre nieve y hielo. La ceremonia contará con presentaciones musicales y artísticas de figuras nacionales e internacionales, además del tradicional desfile de las delegaciones

La justa contará con la participación de representantes de distintos países, entre ellos el mexicano Arly Velásquez, quien competirá en el esquí alpino sentado. La actividad deportiva ya comenzó con entrenamientos y torneos preliminares, mientras que el calendario avanzará con pruebas que definirán a los nuevos campeones paralímpicos.

¿Quién actuará en la Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 contará con un impresionante cartel de actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Entre los artistas confirmados se encuentran Stewart Copeland, conocido por su trabajo como baterista de la banda The Police, Meduza, el grupo de DJ y productores italianos, Miky Bionic, un talentoso artista paralímpico, y Dardust, un reconocido compositor y productor musical. Estos artistas serán los encargados de aportar su energía y talento al evento, creando una atmósfera espectacular para dar inicio a los Juegos Paralímpicos.

Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026: ¿Cuándo y dónde ver a los atletas mexicanos?

El mexicano Arly Velásquez competirá en tres pruebas clave durante los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su calendario de competencia comienza el 7 de marzo, cuando participará en el descenso sentado varonil, seguido del supergigante el 9 de marzo, y finalizará con el slalom gigante sentado varonil el 13 de marzo. Aunque también tendrá tres días de entrenamiento que darán inicio el 4 de marzo.

4 de marzo: entrenamiento descenso sentado varonil 2:30 horas (hora de México)

7 de marzo: descenso sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México)

9 de marzo: supergigante sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México)

13 de marzo: slalom gigante sentado varonil, Carrera 1 desde las 02:00 horas y Carrera 2 a las 06:00 horas

Toda la actividad de Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con cobertura completa de sus competencias para acompañar al mexicano en cada una de sus participaciones en la montaña.

¿Cuándo comenzó la actividad en los Juegos Paralímpicos de Invierno y cuándo es la Clausura?

La actividad de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 arrancó el pasado miércoles 4 de marzo con el torneo de dobles mixto de curling en sillas de ruedas, además de las sesiones de entrenamiento del descenso alpino, que entregará las primeras medallas de la justa este sábado 7 de marzo.

La ceremonia de clausura está programada para el próximo domingo 15 de marzo, en punto de las 13:30 horas, y podrás disfrutarla en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

