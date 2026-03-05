Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado Italia vs China ronda 3 dobles mixto

La dupla asiática continúa con paso perfecto después de tres partidos en el curling en silla de ruedas. Mira el resumen del juego

Italia y China tuvieron que irse a extra end para definir su cita en el curling en silla de ruedas en la modalidad de dobles mixto, dentro de la ronda 3 del round robin de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. La delegación china llegaba a la cita con paso perfecto, después de superar a 3-10 a Japón y 10-2 a Lituana; del otro lado los defensores del oro tenían marca de 1-1, tras superar a Corea 7-5 en su debut pero perder frente a Estonia 6-4.

Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: ¿Cómo quedó el Italia vs China en curling en Milano Cortina?

Italia, representado por Orietta Berto y Paolo Ioriatti, perdió 7-8 frente a China, que tuvo como dupla a Meng Wang y Jinqiao Yang. Los locales se fueron al frente desde el primer end por un contundente 3-0; sin embargo al término del tercer episodio el marcador ya estaba igualado 3-3. Luego de los ocho ends reglamentarios, el tanteador indicó un 7-7 que obligó a un extra end. Allí China selló el triunfo con su penúltimo lanzamiento, donde Yang colocó la piedra en zona de puntos.

Este viernes 6 de marzo continuará la acción de ambos países en el curling paralímpico. Italia se medirá a Japón y China hará lo propio frente a Corea.

