Posibles alineaciones del Águilas Doradas vs Nacional por la Liga BetPlay 2026-I
Así saldrían el equipo de Rionegro y el cuadro ‘Verdolaga’ al terreno de juego el próximo sábado 7 de marzo.
Este fin de semana habrá poco Fútbol Profesional Colombiano, esto porque el domingo 8 de marzo habrá elecciones en el país, por lo que ese día la pelota no rodará. No obstante, el sábado 7 sí habrá un compromiso que se llevará todas las miradas y será el de Águilas Doradas y Atlético Nacional. El conjunto ‘Verdolaga’ que viene de quedar eliminado ante Millonarios en la Copa Sudamericana, le apostará todo a la Liga BetPlay por lo que saldrá sí o sí a ganar ante el equipo de Rionegro.
Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Ávalo, Bryan Urueña, Juan Roa; Fabián Charales y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.
Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay 2026-I
- Así formaría Nacional: Harlen Castillo; Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez, Milton Casco; Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Eduard Bello y Cristián ‘Chicho’ Arango. DT: Diego Arias.
¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este duelo, válido por la fecha 10 de la Liga, se podrá ver por la señal de Win Sports+ Fútbol a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) este sábado 7 de marzo. Para mirar por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le entregará los detalles minuto a minuto del juego.
Últimos partidos del Águilas Doradas
- 01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá.
- 22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.
- 11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.
- 07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta.
- 01.02.2026 | Llaneros 1-1 Águilas Doradas.
Últimos partidos de Atlético Nacional
- 04.03.2026. | Nacional 1-3 Millonarios.
- 25.02.2026 | Independiente Santa Fe 1-2 Nacional.
- 21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.
- 15.02.2026 | Cali 1-0 Nacional.
- 12.02.2026 | Nacional 4-1 Fortaleza.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Juez central: Wilmar Roldán (Antioquia).
- Asistente 1: David Fuentes (Cesar).
- Asistente 2: Jeferson Arias (Quindío).
- Cuarto árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia).
- VAR: Luis Picón (Antioquia).
- AVAR: Elkin Abril (Casanare).