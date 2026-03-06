Posibles alineaciones del Águilas Doradas vs Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

Así saldrían el equipo de Rionegro y el cuadro ‘Verdolaga’ al terreno de juego el próximo sábado 7 de marzo.

Águilas Doradas vs Nacional, posibles alineaciones.

Este fin de semana habrá poco Fútbol Profesional Colombiano, esto porque el domingo 8 de marzo habrá elecciones en el país, por lo que ese día la pelota no rodará. No obstante, el sábado 7 sí habrá un compromiso que se llevará todas las miradas y será el de Águilas Doradas y Atlético Nacional. El conjunto ‘Verdolaga’ que viene de quedar eliminado ante Millonarios en la Copa Sudamericana, le apostará todo a la Liga BetPlay por lo que saldrá sí o sí a ganar ante el equipo de Rionegro.

Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Ávalo, Bryan Urueña, Juan Roa; Fabián Charales y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Nacional: Harlen Castillo; Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez, Milton Casco; Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Eduard Bello y Cristián ‘Chicho’ Arango. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 10 de la Liga, se podrá ver por la señal de Win Sports+ Fútbol a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) este sábado 7 de marzo. Para mirar por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le entregará los detalles minuto a minuto del juego.

Últimos partidos del Águilas Doradas

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá.

22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta.

01.02.2026 | Llaneros 1-1 Águilas Doradas.

Últimos partidos de Atlético Nacional

04.03.2026. | Nacional 1-3 Millonarios.

25.02.2026 | Independiente Santa Fe 1-2 Nacional.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

15.02.2026 | Cali 1-0 Nacional.

12.02.2026 | Nacional 4-1 Fortaleza.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Wilmar Roldán (Antioquia).

Asistente 1: David Fuentes (Cesar).

Asistente 2: Jeferson Arias (Quindío).

Cuarto árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia).

VAR: Luis Picón (Antioquia).

AVAR: Elkin Abril (Casanare).

