Rommel Pacheco busca que la Copa Mundial de Clavados sea en la Ciudad de México

El director general de CONADE afirma que la cancelación de la Copa Mundial de Clavados no fue decisión del país

La cancelación de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, Jalisco ha causado sorpresa y preocupación en el mundo deportivo y entre los aficionados mexicanos. La World Aquatics anunció la suspensión del evento debido a motivos de seguridad, tras evaluar la situación en la región, priorizando la integridad de los atletas y participantes.

En exclusiva para Claro Sports en W Radio, Rommel Pacheco, director general de la CONADE y figura clave en la organización del evento en México, habló extensamente sobre lo ocurrido, el contexto de la selección nacional y las posibles alternativas para mantener viva la competencia en México.

Rommel Pacheco habla de la Copa Mundial de Clavados | Imago7

Estado actual de la selección y contexto de seguridad

Pacheco inició su intervención hablando sobre el momento actual de la selección de clavados y el complicado ambiente de seguridad en el país. “Contento de que nuestra selección mexicana esté ahorita en Montreal. Hoy iniciaron las competencias de aquí al domingo, que es un serial en Canadá, México, y de ahí los mejores son los que pasan a China”.

Respecto al impacto de los hechos recientes en México sobre la decisión de la World Aquatics, Pacheco fue enfático. “Un día no define lo que pasa en México. Hemos estado hablando ya con World Aquatics, con el gobierno de Jalisco, la Federación de Clavados, de la certidumbre de la seguridad y de cómo hemos estado planeando el evento”.

El funcionario explicó que hubo múltiples reuniones entre autoridades deportivas y organismos internacionales. “De hecho, todavía ayer en la tarde noche hubo una junta donde se les explicó todo lo que se está realizando y ahí nos habíamos quedado. Hoy amanece la noticia de que la Federación Internacional cancela el evento. Recordemos que no es una decisión de México ni de Jalisco propiamente”.

Asimismo, destacó que parte del motivo de la cancelación viene de restricciones de vuelos y regulaciones de algunos países, aunque Canadá y Estados Unidos ya no mantienen esas restricciones. “En estas pláticas que todavía tenemos con la Federación Internacional, en el transcurso de estas 24 a 48 horas, se irán eliminando las restricciones y eso va a permitir poder reentablar esta conversación para seguir siendo sede de este evento tan importante”.

Alternativas y sedes potenciales en México

Sobre si se podría realizar algún evento alternativo, incluso si no fuese parte de la Serie Mundial de Clavados, Pacheco fue claro en que no existe otra competencia equivalente dentro del calendario mundial: “No habría otro otro evento. Dentro de la Federación Internacional no existe otro evento”.

Sin embargo, reafirmó que la intención sigue siendo que el mismo evento se lleve a cabo en la fecha pactada: “Lo que se está planteando que ese mismo evento sí se realice en la fecha en la que está programada. Y tenemos la opción y estamos pugnando porque sea en Jalisco porque ya tenemos todo listo para poderlo realizar y las medidas de seguridad pertinentes con gobierno estatal, para que los atletas estén siempre con la seguridad adecuada…”

Además, Pacheco enlistó otras posibles sedes dentro del país que podrían albergarlo. “También estamos poniendo sobre la mesa el que si se requiriera cambiar de sede, tenemos Ciudad de México, la alberca olímpica. También tenemos Yucatán que albergó la última competencia de la Federación Internacional que fue en el 2015, y Veracruz que ha albergado infinidad de Gran Prix, eventos internacionales de clavados y los Juegos Centroamericanos”. Asimismo, ecordó que algunas de las restricciones de países estaban relacionadas con ciudades específicas, lo que abre la posibilidad de proponer alternativas para México.

Al concluir la entrevista, Pacheco se mantuvo optimista y extendió un mensaje de apoyo a los deportes mexicanos en todos los niveles. Recalcó que la CONADE no solo impulsa el alto rendimiento, sino el deporte desde la base social. Finalmente, agradeció a Claro Sports por su cobertura y subrayó que la atención ahora también está puesta en la Serie Mundial que se está llevando a cabo en Montreal.

