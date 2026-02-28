¿Quién ganó la Supervivencia en Exatlón México hoy 27 de febrero?

La actividad de este viernes fue clave para lo que se espera del Domingo de Eliminación

El equipo azul ganó una de las batallas por la Supervivencia | @ExatlonMx

Llegamos a la recta final de la semana, por lo que el Exatlón México 2026 aumenta las expectativas y la emoción, ya que este viernes se llevaron a cabo dos Batallas por la Supervivencia, la cuales son clave de cara al Domingo de Eliminación.

Resumen, qué pasó y quién ganó la Supervivencia este viernes 27 de febrero?

Los duelos por la salvación estuvieron muy cerrados por ambos conjuntos, ya que en la primera batalla el equipo Rojo se quedó con la victoria, pues iniciaron la competencia con el pie derecho al ganar el primer encuentro, solo que fueron empatados en el siguiente con un final cardíaco.

Los azules después tomaron la ventaja, la cual no pudieron mantener, ya que los rojos lograron sobre ponerse ante el buen tino en los instantes finales. Las emociones se pusieron al límite con el marcador empatado a cinco. A partir de ese momento, los rojizos se hicieron del control del circuito y se adjudicaron la victoria.

Las acciones se emparejaron en la segunda batalla, ya que el conjunto Azul salió triunfante, con lo que obligaron la presencia de mujeres del equipo Rojo en el Domingo de Eliminación del próximo 1 de marzo.

Los azules comenzaron ganando y no soltaron la ventaja, al grado de imponerse con marcador de 8-6 e igualar el duelo por la permanencia en los próximos días, ya que habrá presencia de atletas de ambos equipos.

¿Cuál es el premio para el ganador de la Supervivencia en Exatlón México 2026?

Las Batallas por la Supervivencia no dan una recompensa como La Villa 360 o alguna medalla en particular, ya que la verdadera victoria es completamente estratégica, puesto que el triunfo permite que un atleta rival vaya al domingo de eliminación del próximo 1 de marzo.

Por lo vivido en esta noche, con una victoria por cada bando, significa que habrá duelo de mujeres tanto del equipo Rojo como del Azul, por lo que se espera que sea un duelo intenso y emocionante de principio a fin para saber quién abandona la competencia.

¿A qué hora es el próximo Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón?

El próximo Domingo de Eliminación será este domingo 1 de marzo a las 8:00 pm. La cita imperdible es por Azteca UNO, donde podrás vivir en vivo cada segundo del duelo que definirá quién abandona la competencia.

