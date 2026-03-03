¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 2 de marzo?

La semana 23 arranca con una gran tensión y un duelo muy importante, en el que el equipo azul encontró la victoria

El equipo azul se lleva la victoria y se queda con la Villa 360. | @ExatlonMx

La batalla por La Villa 360 se reavivó esta noche en Exatlón México, en uno de los duelos más intensos de la semana 23. Tras la salida de Ella el domingo pasado, los Rojos llegaron con la esperanza de empatar el marcador, mientras que los Azules aprovecharon la vulnerabilidad de sus rivales para dar un nuevo golpe en este reality.

La Villa 360 se ha convertido en un símbolo de dominio dentro de la competencia, por lo que el equipo que logra ganarla no solo mejora sus condiciones físicas para enfrentar los siguientes retos, sino que también envía un mensaje claro sobre su intención de conquistar el título final.

¿Quién ganó La Villa 360 este martes y cuál es el premio? Resumen y resultado

La semana 23 arrancó con gran tensión, marcada por una feroz competencia interna por la Villa 360, ya que ninguno de los equipos quiere comenzar con un descanso en desventaja, sabiendo que todos los hombres están en riesgo.

Después de una tremenda y apretada batalla, fueron los azules quienes se alzaron con la victoria, lo que les permite regresar a ‘casa’ y seguir aprovechando los beneficios de estar alojados en la Villa 360.

¡Los Azules regresan a casa! 😎🔵 Las comodidades se quedan de su lado; sin embargo, los Rojos dieron batalla y nos hicieron vibrar. 👊🤩 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico 💚 Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/Vwih2wpSyS — Exatlón México (@ExatlonMx) March 3, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México se transmite a través de la señal de Azteca Uno en México. El horario habitual es a las 20:30 horas, tiempo del centro del país, aunque puede presentar ajustes según la programación.

El episodio también puede seguirse en vivo mediante la plataforma digital y la aplicación oficial de TV Azteca, donde está disponible la señal en línea durante la emisión del programa.

