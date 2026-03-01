Premios Oscar 2026: fecha, hora, dónde ver la gala y lista completa de los nominados

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles; conoce horarios en México, transmisión y todos los nominados

La temporada de premios entra en su recta final con la celebración de los Premios Oscar 2026, que este año celebran su edición número 98. La ceremonia volverá a reunir a las principales figuras de la industria cinematográfica en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala que entregará estatuillas en 24 categorías, incluida la nueva distinción a Mejor casting.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la ceremonia será conducida nuevamente por Conan O’Brien. Además de reconocer a las producciones más destacadas del año, la edición 2026 ha generado expectativa por el número de nominaciones obtenidas por distintas cintas y por la presencia de talento latinoamericano en varias categorías.

¿Cuándo es la entrega de los Premios Oscar 2026?

La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. Este recinto ha sido la sede habitual de la ceremonia durante más de dos décadas y volverá a recibir a nominados, presentadores e invitados especiales en la noche más importante del cine.

La gala reconocerá lo mejor del cine estrenado durante el último año y marcará un nuevo capítulo en la historia de los premios otorgados por la Academia.

¿A qué hora empieza la gala de premiación de los Premios Oscar 2026 y dónde verla?

Para la audiencia en México, la cobertura comenzará a las 16:00 horas (tiempo del centro) con la alfombra roja y la previa especial. La ceremonia principal iniciará a las 17:00 horas y tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro horas, periodo en el que se entregarán los premios en las 24 categorías.

En México, la transmisión podrá seguirse en vivo a través de TNT en televisión de paga y por streaming mediante HBO Max. También habrá cobertura digital en el canal oficial de la Academia en YouTube, mientras que Azteca 7 podría ofrecer señal en televisión abierta, sujeto a confirmación.

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Oscar 2026?

México vuelve a tener presencia en los Premios Oscar 2026 con nombres destacados en distintas categorías. Guillermo del Toro compite por Mejor película y Mejor guion adaptado gracias a su trabajo en Frankenstein. Aunque no fue nominado como director, su película figura en apartados relevantes.

Guillermo del Toro, entre los nominados al Oscar 2026 | Reuters

También aparece Cruz Contreras, quien participó en los efectos especiales de KPop Demon Hunters, nominada a Mejor película animada. Además, la animadora mexicana Ivel Hernández formó parte del equipo de Avatar: Fire and Ash, cinta nominada en la categoría de Mejores efectos visuales.

Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados para la 98ª edición

Con un total de 16 nominaciones, incluida la categoría de Mejor película, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) encabeza la lista de candidatas en la presente edición de los Premios Oscar, al posicionarse como la producción con mayor número de menciones este año. A continuación la lista completa de nominados:

Mejor película:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor protagonista:

Timothée Chalamet – Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)

Wagner Moura – O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz de reparto:

Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)

Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)

Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor actor de reparto:

Benicio del Toro – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners (“Pecadores”)

Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Mejor dirección:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion original:

Blue Moon

It Was Just an Accident (“Un simple accidente”)

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion adaptado:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor canción original:

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

I Lied to You – Sinners (“Pecadores”)

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor banda sonora original:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor película internacional:

O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil

It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia

Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega

Sirat: Trance en el desierto – España

The Voice of Hind Rajab (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez

Mejor película de animación:

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental:

The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)

Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor maquillaje y peluquería:

Frankenstein

Kokuho

Sinners (“Pecadores”)

The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)

The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)

Mejor diseño de vestuario:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor sonido:

F1

Frankenstein

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Sirāt: Trance en el desierto

Mejor edición:

F1

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor fotografía:

Frankenstein

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejores efectos visuales:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

F1

Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)

The Lost Bus (“A través del fuego”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje de ficción:

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje animado:

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan (“Plan de retiro”)

The Three Sisters

Con esta lista confirmada, la 98ª edición de los Premios Oscar perfila una gala con presencia latinoamericana y varias producciones con múltiples nominaciones, en una ceremonia que definirá a los ganadores el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

